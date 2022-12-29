【最新疫情】今增24,895宗確診創3月中以來新高　另多62宗離世個案

▲ 今增24,895宗確診創3月中以來新高 另多67宗離世個案（林宇翔攝）

本港今（29日）新增24,895宗確診，為3月17日以來新高；其中本地感染佔23,589宗，1,306宗為輸入個案，為疫情以來新高。另再多62名患者死亡，為4月16日以來新高；瑪嘉烈醫院新增一名16個月大女嬰情況危殆。

學校個案方面，今共78間學校呈報194宗確診，涉123名學生和71名教職員。院舍個案方面，31間安老院舍共56名院友及11名員工確診；10間殘疾人士院舍共10名院友、4名員工確診。

衞生防護中心表示，現時本港每日錄得的新增個案仍然高企，中心會繼續密切監察新冠病毒變異及疫情發展，包括監測環境保護署在各區採集的污水樣本檢測數據，以及抽樣收集快速抗原檢測陽性個案和公立醫院住院個案的樣本進行基因測試，按照世界衞生組織的建議，持續監察本地及輸入個案有否出現「須關注的變種病毒株」。

中心提醒檢測陽性人士如病徵輕微可向私家醫生求醫，確診人士可以因求診而使用點對點交通離開隔離的地方，期間必須全程戴上貼面的外科口罩、KN95、KF94口罩、或呼吸器（例如N95口罩）。政府一直向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物，有關為確診人士提供醫療服務的私家醫院及已在醫健通登記並取得新冠口服藥物作治療確診病人的私家醫生名單可分別參考以下網頁（www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_ph_TC.pdf 及 www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf）。



今日起所有抵港人士不需要再接受強制核酸檢測，衞生防護中心指，香港國際機場的臨時樣本採集中心將於今日起停止運作，而中心管理的檢疫中心（九龍維景酒店）亦會於今日開始停止安排市民入住。

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記者：鄧凱文