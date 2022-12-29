【伊尼舍林的女妖】哥連費路新作有望問鼎奧斯卡　入場前7大注意亮點

▲ 《伊尼舍林的女妖》

《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) 導演馬田麥當奴 (Martin McDonagh) 新作《伊尼舍林的女妖》（The Banshees of Inisherin）明年1月上映，被視為奧斯卡大熱作，以下為該片7值得注意亮點：

1.問鼎奧斯卡熱門之作

得獎大熱之作，目前已贏得56項電影大獎及158項提名，包括揚威威尼斯影展榮獲最佳男主角及最佳劇本大獎、贏得金球獎8項提名（最佳電影、最佳導演、最佳男主角、最佳男女配角、最佳劇本等），亦被美國國家評論協會選為年度十大電影，更有望問鼎奧斯卡。

2.Rotten Tomatoes 97%好評

國際影評人一致推崇的佳作，在權威影評網站Rotten Tomatoes 獲得高達97%好評！被The Times 譽為「完美之作」，Total Film高度表揚兩位男主角演技「出色到極」，Hollywood Reporter認為是導演最佳代表作，The Playlist大讚「電影感和影像迷人」。

由演員、導演、故事，以至攝影和影像都贏盡好評口碑。

3.《廣告牌殺人事件》導演最新力作

金像電影《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) 導演馬田麥當奴 (Martin McDonagh) 最新力作，前作揚威奧斯卡贏得七項提名，勇奪最佳女主角和最佳男配角兩項大獎。

今次再拍他最拿手的黑色悲喜劇，故事別具寓意、對白精煉幽默，笑中帶痛。

4.哥連法路代表作

男主角請來金球獎影帝哥連費路 (Colin Farrell) 擔演，這位曾演出《蝙蝠俠》(The Batman)、《單身動物園》(The Lobster) 的好戲之人，今次一改形象戲路，扮演戇直、土氣的愛爾蘭宅男，演技內歛入型入格，贏得金球獎最佳男主角提名，以及多個影帝獎項和提名，成為他又一演藝代表作。

5.好戲之人雲集

電影雲集多位好戲之人。與哥連費路大演對手戲的的艾美獎最佳男主角、老戲骨班頓基臣 (Brendan Gleeson)，二人曾經在導演馬田麥當奴的首部長片《殺手沒有假期》(In Bruges)合演殺手，表現合拍默契十足。

這回導演專誠為他們度身訂造故事角色，讓一對最佳拍檔再次盡情鬥戲。飾演哥連費路妹妹的凱莉康頓 (Kerry Condon) 和他另一名傻氣好友的巴利高根 (Barry Keoghan)，前者曾參演大熱電視劇《絕命律師》(Better Call Saul)和《Rome》，後者在《聖鹿獵殺》(The Killing of a Sacred Deer) 的演出鋒芒畢露。

3人均贏得多項最佳男女配角獎項和提名，以及「最佳整體演出」提名。

6.別具寓意

電影故事橋段有趣，以一對多年好友忽然反目為主線，絕交去到最盡竟然要「斬手指避老友」，更引發一場不可收拾的大災難。決裂友情耐人尋味，同時對照愛爾蘭內戰背景，別具深度和寓意，值得觀眾好好細嚼思辯。

7.細賞迷人風光

電影全片在愛爾蘭西部小島實地拍攝，風光罕見，氛圍獨特，在攝影師Ben Davis 鏡頭下更是迷人。

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