【舞蹈尖子】跳芭蕾舞被指「無用」一度放棄　中一生重拾自信贏5金向職業夢進發

▲ 12歲的芭蕾新星張凱嵐（Angie）在舞蹈比賽連奪5金佳績。

孩子各有潛能，有待家長發掘及悉心裁培，至於能否將興趣作長遠發展，除了講求個人努力外，父母的支持同樣重要。12歲的芭蕾新星張凱嵐（Angie）在舞蹈比賽連奪5金，小小年紀已立志當專業芭蕾舞蹈員，在她背後就有一位無限量支持女兒追夢的媽媽。

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Angie走進舞蹈室，扶著芭蕾把竿擺出各種動作，修長的身型跳起舞來非常悅目。她娓娓道來自己的故事，自3歲開始跳芭蕾舞，5歲停學一年後再跳，在7、8歲時確定對芭蕾舞的興趣。她不諱言小時候練習芭蕾舞很吃力，有幾次想過放棄，「覺得自己做得不夠好，不想繼續下去」。她也曾因別人的冷言冷語而卻步︰

小時候經常聽到別人說『跳舞無用，大個做不到甚麼職業』，我很容易被人打擊，所以選擇停了一年。

只是她對芭蕾舞的熱愛，戰勝一切閒言閒語。台上一分鐘，台下十年功，從來沒有一步登天，她的進步離不開勤練習。她由早期一周上兩堂芭蕾舞課，到現在每星期十堂，日練夜練不停跳，舞蹈與她的生活密不可分。

▲ Angie立志當專業芭蕾舞蹈員。（林綺虹攝）

連奪五金證實力

日子有功，現在Angie跳舞已經熟能生巧，更在短短一年內勇奪舞蹈比賽五金、一銀、二銅，包括《第50屆全港公開舞蹈比賽》芭蕾舞組別獨舞金奬、《文聯盃舞蹈比賽》獨舞金奬、三人舞金奬及群舞金獎，還有《IYDC 國際年青舞蹈家舞蹈大賽》群舞金奬，創出個人佳績。她希望短期內更進一步在比賽奪獎，長遠則向專業舞蹈員夢想進發。

發現自己真的很喜歡跳舞，想繼續努力跳下去，看看會怎麼樣。

她小時候曾因跳舞太辛苦而落淚，不過一切已成為過去，她從中領悟到一分耕耘一分收穫的道理。跳舞鍛煉耐性，她自言需要「努力」加上「等候」才能做出好成績，也漸漸加強了自信心。十多歲的她成熟地說︰

跳芭蕾舞就要加倍努力，很多時候會辛苦，但捱過後做得到，成功感好大。

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為跳舞更努力讀書

Angie現於一間直資中學就讀中一，升中後更懂得分配時間，寧願犧牲玩樂時間，也希望兼顧學業及跳舞。她日常的時間表除了返學外，放學後就去跳舞，盡量趁著小息及午膳時間做功課和溫書，星期六日再花點時間溫習。

我不想只是讀書好，又或跳舞好，盡量平均，鼓勵自己兩邊努力。

她與媽媽有一個協議，不能因跳芭蕾舞而不讀書，事實上她現在為了跳舞，更主動去維持學業成績。媽媽的支持在背後支撐著她，不時身體力行在家陪伴女兒練舞，為她打點好一切。她猶記得媽媽的一句話，「辛苦少少，但結果是值得的」，成為她最大的鼓勵及安慰。

▲ Angie媽媽支持女兒追尋芭蕾夢。（林綺虹攝）

媽媽是最強後盾

Angie媽媽小時候曾經跳舞，不過在讀書時代擱下，直至女兒漸長，她才重拾當年的興趣。知女莫若母，媽媽直言女兒「真心鍾意跳舞」，但無奈容易受人影響，因別人一句跳舞無用，而向她提出不學了。一年後，Angie哀求媽媽，想再次學跳舞。

媽媽最初並沒期望Angie得到甚麼成績，只想她好好享受，找到自己的興趣。近一兩年來，女兒主動要求參加一些比賽及表演，媽媽提點她要達到一定水準才能挑戰。Angie沒有令媽媽失望，不斷努力地訓練，在一年間進步神速。媽媽坦言只要自己能力做到，也會盡力去支持她成為專業舞蹈員︰

人生沒有興趣其實很沉悶，每日都做重複的事情，小朋友為讀書考試日復一日。既然她有興趣，也有夢想去追尋，這是一件美事。

踏上舞台的Angie充滿自信，令媽媽眼前一亮，「她在我眼中變成一粒發光的星星」。有人說「藝術不能賺錢」，媽媽認為此話值得商榷，每個人對金錢的定義都不一樣，只要活得有價值就夠。

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充滿潛質的舞蹈新星

千里馬也需伯樂扶持，The Grand Ballet創辦人廖敏婷（Janis）是Angie的芭蕾舞老師，見證她一步一步跳出成績。Janis自3歲起跳芭蕾舞，16歲赴美國學舞，18歲進入美國哥倫比亞古典芭蕾舞團（Columbia Classical Ballet），之後加入佛羅里達州芭蕾藝術劇院（Arts Ballet Theatre of Florida），並擔任首席舞蹈員。她在美國已開始教學工作，回港後創立芭蕾舞學校，培育新一代跳舞精英。

Janis形容Angie是一個非常有意志力的學生，跳舞雖辛苦，但她受挫折仍不容易氣餒，直言在她的年紀難以找到這種學生。她指Angie身體比例較好，跳芭蕾舞講求腳背的弧度，她正正符合條件。

她是一個非常有潛質及意志力的學生，體育精神很重要，她將來適合做一位專業的芭蕾舞蹈員。

▲ Angie的芭蕾舞老師Janis（右），形容她是一個非常有意志力的學生。（林綺虹攝）

Angie最初較內向怕羞，跳舞經常「縮膊」，也因腳腕不夠力而不時跌倒，現在技巧與能力提升，由比賽出局到得金獎。Janis最深刻有一次Angie跳舞比賽未能晉身決賽，因而鼓勵她留下來支持其他入圍的同學，原本是一句安慰說話，但她真的留下來，在同學身上學習。

每一次比賽都有進步空間，她每次也很努力，一次比一次跳得好。

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記者︰駱秀玲