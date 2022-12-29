【入境措施】盧寵茂：盡快考慮令內地海外接種疫苗要求達一致 入境接種要求是否取消需平衡風險

▲ 盧寵茂稱盡快考慮令內地海外接種疫苗要求達一致性 。(梁偉榮攝)

政府昨日宣布放寬大部分防疫措施、簡化抵港旅客檢疫要求。目前內地旅客毋需接種新冠疫苗即可入境，海外旅客須打齊針方可入境並不一致。醫務衛生局局長盧寵茂今早(29日)於電台節目表示，當局正檢討對旅客的疫苗要求，或快將有所調整。盧寵茂指，目前從內地來港者毋需接種疫苗、海外旅客須打針的安排，是之前一直沿用。他稱當局會盡快考慮如何達至一致性，至於一致性可以是兩方面的其中一面，「到底是維持所有要疫苗接種，還是兩方面都不用，要平衡風險。」

政府目前規定，從海外地區抵港並在抵港當天滿12歲或以上的非香港居民，必須符合疫苗接種要求（如已完成疫苗接種）方可登機。完成疫苗接種是指在來港當天的最少14天前已按「就指明用途認可 2019冠狀病毒病疫苗列表」完成接種建議的疫苗劑量。部分疫苗接種要求如下:

復必泰疫苗 /二價疫苗 2針 科興疫苗 2針 國藥疫苗 2針 康希諾生物疫苗 1針 莫德納疫苗 /二價疫苗 2針 安徽智克威得疫苗 3針

資料來源：政府疫情專題網頁

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記者：陳展棋