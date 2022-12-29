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【公眾殮房】沙田法醫學大樓今啓用　遺體儲存容量增加至830具

社會 20:10 2022/12/29

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沙田法醫學大樓今啓用，遺體儲存容量增加至830具（港府提供）

位於沙田下城門道7號的衞生署新界（沙田）法醫學大樓今日（29日）正式落成及啓用，該大樓為重置後的富山公眾殮房，遺體儲存容量增加至830具，以應付日漸增加的服務需求及提升殮房的營運質素和衞生標準。醫務衞生局局長盧寵茂表示，因應人口增長及老化，社會對法醫病理學設施的需求亦有所增加，政府一直有序地設置和重置公眾殮房，以確保香港有足夠的遺體貯存設施，以及與時並進的法醫學設備和空間。

大樓為衞生署轄下法醫服務的專門設施，取名為「法醫學大樓」，突顯它並非只提供公眾殮房的功能，更是一所結合多功能的現代化法醫病理學設施。新界（沙田）法醫學大樓樓高7層，提供符合傳染病控制、職業安全和健康標準的設備和設施。大樓內設有各種法醫病理學設施，包括冷藏室、冷凍庫、剖驗套間及化驗室等，更是全港首次在公眾殮房設有電腦掃描室，讓法醫病理科醫生有更多途徑了解遺體狀況和進行深入病理學研究。

大樓亦為離世者家屬提供更多合適空間和更寬敞的環境，並設有三間室內遺體告別室，提供安靜和私隱度高的環境，供家屬舉行簡單送別儀式。同時，大樓也會用作執法人員的培訓地點，供進行刑事偵查和罪案現場調查培訓之用。除功能性外，大樓亦採用現代化與美學兼備的外觀設計，以改變市民過往對公眾殮房的印象。為配合附近環境，並減低可能造成的景觀影響，大樓的工程也同時美化和綠化周邊環境。

現時，3間隸屬衞生署的公眾殮房，包括富山公眾殮房、葵涌公眾殮房和域多利亞公眾殮房，是法醫科專門設施，負責為須按《死因裁判官條例》向死因裁判官作出呈報的死亡個案的遺體進行法醫學檢驗。公眾殮房的主要工作包括全日24小時接收遺體，並進行所需的死因裁判程序，包括會見遺體的家屬，為遺體進行表面檢驗，辦理辨認遺體手續，為遺體進行法醫學解剖和相關檢驗，以及辦理家屬領回遺體的程序和手續。

在新界（沙田）法醫學大樓啓用後，現時的富山公眾殮房將於1月7日起停止運作。此外，政府正籌劃重置堅尼地城域多利亞公眾殮房，以應付日漸增加的需求。

盧寵茂感謝衞生署和建築署，花心思為新大樓作人性化設計，以減低家屬的心靈創傷，並且為想舉辦簡約喪禮的家屬提供合適的場地選擇。

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記者：鄧凱文

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