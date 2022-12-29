【防疫措施】劉宇隆︰農曆新年後疫情無反彈　可考慮取消口罩令及隔離令

▲ 劉宇隆指農曆新年後疫情無反彈，可考慮取消口罩令及隔離令

本港今（29日）起大幅放寬社交距離措施，僅保留口罩令及確診者隔離令。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆形容政府放寬防疫措施是順應民情，又指如明年年初的每日確診個案跌至1.5萬宗，便可考慮取消確診者隔離令，另在農曆新年後亦可考慮逐步取消口罩令。

劉宇隆今早在電台節目表示，港府大幅放寬社交距離措施是順應民意，而保留確診者隔離令是合適做法，他解釋現時每日確診個案仍近2萬宗，加上污水監測病毒量數字接近高峰，形容病毒在社會層面達到飽和，疫情進入頂峰橫行階段。

對於何時可以取消口罩令及確診者隔離令，劉宇隆認為需視乎冬天是否出現反彈，否則在農曆新年後考慮逐步放寬，不過他認為，冬天及在高風險地方均應該戴口罩，如醫院及老人院；另如明年初每日確診跌至1.5萬宗，確診者亦可以免隔離，正式步向復常。

在疫苗接種方面，劉宇隆指現時80歲或以上已打三針人數已達25萬，感染後呈報的則有11萬，已接近該年齡群組的所有人口，呼籲長者院舍必須保持衞生及通風；劉宇隆又稱3歲或以下小童染疫後，1萬人中會有1人死亡，已打一針的則有2萬多人，感染後呈報有3萬人，餘下的近5萬名小童最為脆弱，他又對於有家長堅持不會為子女接種疫苗表示尊重。

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記者：鄧凱文