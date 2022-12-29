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【新冠肺炎】袁國勇︰氣溫升至20度才考慮放寬口罩令　憂未來數月醫療系統負擔沉重

社會 20:39 2022/12/29

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袁國勇︰氣溫升至20度才考慮放寬口罩令，憂未來數月醫療系統負擔沉重

政府專家顧問劉宇隆指如明年年初的每日確診個案跌至1.5萬宗，便可考慮取消確診者隔離令，另在農曆新年後亦可考慮逐步取消口罩令。另一港府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇認為待夏天先全面放寬才是正確、最穩妥的做法，擔心未來幾個月醫療系統負擔沉重，而口罩令至少在今個冬季維持，當氣溫升至20度才考慮放寬。

袁國勇接受傳媒訪問表示，待夏天先全面放寬才是正確、最穩妥的做法，現時社會混合免疫力不足，加上疫苗誘導的免疫力減弱，尤其是長者及長期病患者免疫力較弱，形容在冬天開放較為危險，擔心未來幾個月醫療系統負擔沉重。

不過袁國勇指，由於已有83%港人已接種3劑疫苗，加上估計有7成人口感染過，相信即使病毒會繼續變種，他們再感染後只會如普通傷風、感冒病毒。他又認為口罩令至少在今個冬季維持，當氣溫升至20度才考慮放寬。

對於未接種復必泰二價疫苗的長者及長期病患者，袁國勇建議他們每日做快速測試，萬一染病盡快服用抗病毒藥物，以免令醫療系統超負荷，又強調戴口罩及社交距離措施仍然重要。

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記者：鄧凱文

 

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