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【新年金多寶】新年金多寶下周二攪珠　頭獎一注獨中達8,000萬元【即睇5個幸運號碼】

社會 22:47 2022/12/29

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

新年金多寶下周二攪珠，頭獎一注獨中達8,000萬元。（資料圖片）

賽馬會指，新年金多寶現已開售，將於下周二（2023年1月3日）舉行，該期攪珠將有6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會高達8,000萬元；為預留更多時間讓顧客購買彩票，原定本周六的攪珠將不會舉行。

賽馬會表示，新年金多寶歷來共舉行過9次，當中「8」號共攪出過4次，次數最多；而「32」、「36」、「39」及「46」號亦分別被攪出過3次，這些號碼可稱為幸運號碼。

在過去4次金多寶攪珠中，有兩位頭獎幸運兒以複式彩票中獎，詳情如下：

13/ 9/ 2022   中秋金多寶   6個號碼單式自選獎券（2注）6個號碼單式運財獎券（1注）
9/ 8/ 2022  暑期金多寶   6個號碼單式運財獎券（2注） 7個號碼複式運財獎券（1注）
27/ 6/ 2022  回歸金多寶  6個號碼單式自選獎券（1注） 7個號碼複式運財獎券（半注）
4/ 1/ 2022  新年金多寶  無人中

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責任編輯：李榮忠

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