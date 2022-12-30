【通關準備】旅監局方安妮：「劏客」刑事化  打擊強迫購物杜絕零負團費

▲ 旅監局行政總裁方安妮（左）及主席馬豪輝（右）表示，期望透過打擊強迫購物，杜絕零負團費。（馮漢柱攝）

隨着本港已對海外通關，及爭取下月15日前同內地通關，旅遊業邁向復常。2020年1月疫情期間成立的旅遊業監管局亦進入「作戰狀態」，為迎通關做好準備。行政總裁方安妮及主席馬豪輝接受本報專訪時表示，為保障旅客及維護本港旅遊業聲譽，違規行為「一宗都嫌多」，將會針對內地團「劏客」刑事化，並已聘請前警員及廉署出身的人員加入旅監局擔任執法工作，調轉「槍頭」由堵截強迫購物去杜絕零負團費。

旅監局另一目標要提升導遊及領隊專業化，續牌要完成專業進修及考取急救證書，另設立旅行社授權代表做「擔保人」，令違規旅行社無法「甩身」。

中港通關在即 接待旅客不容有失

新冠疫情至今近3年，入境旅客絕迹，如今全面通關已進入「大直路」，旅客重臨，當年訴求完善行業規管架構亦正好出台，《旅遊業條例》相關附屬法例及新規管制度今年9月1日起全面生效，旅遊業監管局已接管旅遊業議會的規管及發牌工作。

旅監局行政總裁方安妮去年2月到任，以及2019年底已出任旅監局主席的馬豪輝，對迎接旅客有信心，惟本港接待方面不容有失，不能再現當年違規行為，馬豪輝說︰「整個旅遊界都有壓力，我們唇寒齒亡，作為監管機構，只希望旅遊業界健康發展，亦不是一來就講懲罰。」

▲ 紅磡民裕街只有少量接待入境團的註冊店鋪，多數已經結業。（曾耀輝攝）

強迫購物刑事化 打擊零負團費

為制止零負團費及購物劏客再現，方安妮表示從多渠道入手，首先入境團要向旅監局登記行程，並設立入境旅行團註冊商店行政計劃，若接待社安排團友到商店購物，例如以前紅磡及土瓜灣的珠寶店、朱古力店，相關店舖都要向旅監局註冊，並提交人流管理方案，「以往旅行社孭飛，如今這類店舖都歸我們規管。」

新法例同時將強迫購物及旅遊巴不貼「車頭紙」等行為刑事化，有別於以往只是「釘牌」及罰款，以提高阻嚇力；馬豪輝說︰「所謂刑事化就是拉你坐監，睇法官點樣懲處。」

若店舖違規，旅行社及導遊都有連帶關係，「不能再視而不見，若銷售有違規，要向我們舉報，亦有閉路電視佐證。」法例亦賦予旅監局執法權，方安妮指，其執法團隊大部分是前警員、廉署及海關人員，巡查搜證有豐富經驗，「如今我們有權入店舖巡查。」

馬豪輝坦言，難以干預市場出現平價團，惟有調轉做法，「如果可以遏止強迫購物，無利可圖，自然不會有零負團費。」旅行社亦要同導遊領隊簽合同，要支付報酬及不得要求導遊墊支，以免導遊靠佣金收入而合謀劏客。

提升旅遊專業化

旅監局另一工作重點是提升旅遊業專業化。方安妮指，旅監局負責向旅行代理商、導遊、領隊發牌。導遊領隊續牌，要完成持續專業進修計劃，並新增急救技能證書合格要求。《財政預算案》已預留12.6億元支援旅遊業，其中6,000萬元透過旅監局向從業員推出3年培訓資助計劃，每人最多2,000元，用作培訓及考試費。新登記旅行代理商要提交50萬元註冊資本，並設立一位授權代表，要上堂考試，馬豪輝說︰「不能對旅遊業經營一無所知，亦不想佢誤墮法網。」

方安妮坦言，「最好一宗違規都無，我們不是喜歡去捉人，一有事發生就話你監管不力，我們想個個都做得好。」



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記者：吳雋妍