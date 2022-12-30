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【打擊網騙】旅監局主動網上巡邏　打擊無牌及網騙旅遊產品

社會 06:00 2022/12/30

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旅監局表示近年不少旅遊及酒店自助餐套票都透過網上渠道銷售，提醒消費者注意條款。（資料圖片）

近年網上充斥大量旅遊產品網購騙案陷阱。旅監局表示，近年收到不少市民投訴及求助，部分甚至是社交平台一些不知名專頁提供旅遊套票或酒店住宿優惠，要求顧客去便利店入數，「消費者又傻到咁都信」；旅監局表示會做網上巡邏，若涉持牌或無牌網上旅行社會作出追究，若屬假冒網站，會轉交警方跟進，提醒消費者提高警覺。

過去消委會曾揭示不少共享時光套票無法兌現，涉及海外網站難以追查。旅監局行政總裁方安妮說，近年流行網上購物，不少海外大型網上旅遊代理商都有向旅監局註冊牌照，例如Trip.com、Agoda、Expedia、KLOOK等。她說只要相關旅遊網站在本港註冊，其實不難追查。

旅監局行政總裁方安妮表示，局方不時網上巡查。（馮漢柱攝）

不過旅監局收到市民求助，亦在網上巡邏發現，「有些偽冒旅行社網站，我們會報警；但有些直情連名都無，就咁俾個聯絡電話，消費者又傻到咁都信，去便利店俾錢都信喎。」她指不少騙案匪夷所思，「我們接到好多在facebook賣旅遊產品，一間正經旅行社多數都有官網，只俾一個電話冧把或whatsapp聯絡就叫你俾錢，例如酒店Staycation、乜都有。」旅監局主席馬豪輝指出，不論網店或實體店，只要無牌經營旅遊業務即屬犯法，「等於無牌行醫一樣。」

不少網上旅行社不止銷售旅遊產品，她舉例自助餐套票、代客報名參加海外馬拉松比賽但最終取消了，「若不是旅行社我們管不到，客人除了搵消委會，都會搵我們幫手，有時我們都盡量幫，例如客人無留意使用條款，好似主題公園門票或自助餐套票有限制使用日子，看看可否通融一下；但消費者要精明，自己都有責任。」她說，旅監局會向消費者多做教育工作。
 

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記者：吳雋妍

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