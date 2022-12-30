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【通關準備】紅磡土瓜灣旅行團購物店近絕迹   保留百分百退款保障

社會 06:00 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

紅磡民裕街仍有接待非內地團的註冊商店，但為數極少。（曾耀輝攝）

旅監局嚴防強迫購物再現，不過疫情近3年來，不止出境團旅行社倒閉，多數是小型甚至是微企的入境團接待社同樣不少已結業，或只保留牌照，待通關「重出江湖」。 至於紅磡及土瓜灣一帶以往接待內地團的店鋪，昨日所見大多數已人去樓空。旅監局統計顯示，目前只有4間接待非內地團的珠寶店已註冊，未有接待內地團的商店已註冊。當局表示，為保障消費者，會保留對內地入境團及非內地入境團分別可享6個月及14日的百分百購物退款保障。

以往不少涉及強迫購物，旅客可透過旅議會百分百退保證退回款項；雖然曾有商店投訴有內地客是「退貨黨」，將用過的產品退回。旅監局表示，為對旅客作基本保障，相關退款機制會保會。另外會同國家旅遊局等部門合作，教育消費者不要參與零負團費旅行團。

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旅監局表示，截至今年11月30日，有1,676間持牌旅行代理商註冊，另有5,728位持牌導遊及14,928位持牌領隊，但難以證實有多少仍然「活躍」有業務，或只是保留牌照。而《財政預算案》建議延長豁免首次簽發、續發旅行代理商牌照或簽發複本費用的安排，旅監局亦承接有關措施，並將相關費用的豁免安排延伸至導遊及領隊牌照。

 

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記者：吳雋妍

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