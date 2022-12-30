【通關準備】旅監局方安妮執法硬朗聞名　曾任警隊及地監局

▲ 旅監局行政總裁方安妮執法經驗豐富。（馮漢柱攝）

去年2月獲委任為旅監局行政總裁的方安妮，曾在警隊任職27年，在警界大有來頭，曾任警察機動部隊（PTU）及衝鋒隊（EU）指揮官，以鐵腕手段掃蕩黃賭毒活動而聞名，有「殺雞女督察」的外號。她加入旅監局前，曾在地產代理監管局6年，擔任執行及專業發展總監。她坦言，在警隊及地監局的工作，對加入旅監局做法定機構規管及執法工作有幫助。

方安妮是著名烹飪專家方太（方任利莎）的女兒，其丈夫黃敦義是警務處前助理處長。方安妮早年在警隊曾任多個前線崗位，包括警察機動部隊及衝鋒隊的指揮官，2010年退休前任職警司。最為人津津樂道，是她在2002年至2004年曾任旺角警區行動主任，掃蕩區內黃賭毒活動，曾於1年內拘捕逾6,000名賣淫女子，被冠以「殺雞女督察」外號。她亦曾任西九龍衝鋒隊指揮官，作風硬朗。

離開警隊後，2014年加入地監局擔任執行及專業發展總監，帶領團隊處理投訴、調查和執法事宜。後來經過公開遴選，去年2月獲委任為旅監局行政總裁。

她坦言，警隊經驗對現時旅監局執法工作有幫助，尤其曾帶領400人衝鋒隊，亦同不同執法機構打交道，即使事前沒有旅遊業工作經驗，但一到任同其他政府機構已各就各位，「有執法經驗都好緊要，實際做監管角色幫到手。」至於在地監局同樣是法定機構，可借鏡相關經驗。她說最大分別是執法對象不同，「以前在警隊是拉賊， 我們旅遊業界不是。」



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記者：吳雋妍