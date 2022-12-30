【日本限航令】國泰1月上旬先削41班日本航班　福岡名古屋最多東京亦減5班【附航班日期】

▲ 國泰1月上旬先削41班日本航班（梁偉榮攝）

國泰航空表示，與日本當局商討最新的旅遊限制後，確認國泰航空可繼續運作前往日本所有航點的航班，包括東京（成田及羽田）、大阪、名古屋和札幌。然而，為符合日本當局的要求，國泰需要削減原定於2023年1月運作的日本航次，估計涉20%航班，並率先公布由今日(30日)至1月上旬取消41班航班，至於1月下旬的其餘航班消息，將稍後公布。

國泰落實取消航班詳情(2022年12月30日至2023年1月12日)：

東京 － 成田國際機場 (NRT) -- 5班

CX500 2023年1月1日、1月2日、1月4日、1月6日及1月8日



CX500 2023年1月1日、1月2日、1月4日、1月6日及1月8日 大阪 － 關西國際機場（KIX）-- 6班

CX502 2022年12月31日、2023年1月5日、1月10日及1月12日

CX503 2023年1月11日及1月13日



CX502 2022年12月31日、2023年1月5日、1月10日及1月12日 CX503 2023年1月11日及1月13日 名古屋 － 中部國際機場 (NGO)--9班

CX536 2023年1月1日、1月3日、1月5日、1月7日、1月8日、1月10日及1月12日

CX539 2023年1月10日及1月12日



CX536 2023年1月1日、1月3日、1月5日、1月7日、1月8日、1月10日及1月12日 CX539 2023年1月10日及1月12日 札幌 － 新千歲機場 (CTS)--5班

CX580 2023年1月2日及1月4日、1月9日及1月11日

CX581 2023年1月11日



CX580 2023年1月2日及1月4日、1月9日及1月11日 CX581 2023年1月11日 福岡機場 (FUK)--16班

CX588 2022年12月30日至2023年1月3日、1月5日、1月6至10日、1月12日

CX512 2023年1月4日、1月11日

CX589 2023年1月9日

CX513 2023年1月11日

國泰表示，對於受航班取消影響的顧客感到十分抱歉，並會進一步更新有關2023年1月份的其餘航班資訊。並已開始為所有受影響的顧客重新預訂其他航班，而名古屋的顧客將轉乘大阪的航班。

由於而其餘的日本航班已額滿，福岡航班將獲得全額退款。顧客將收到載有更改航班詳情的電郵。如果重新預訂的航班未能配合行程，顧客可選擇更改航班或要求退款，國泰表示會免除所有重新預訂、更改航線及退款的相關費用。

另外，由今日(12月30日)起，當局要求前往札幌的顧客在出發前必須申報，確認於出發前7日內未曾在中國內地逗留。為了確保顧客的自我申報流程暢順，國泰表示已在香港國際機場安排專屬的登機櫃檯為顧客辦理相關手續。如顧客未能符合有關要求，則可選擇退款或重新預訂航班。

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責任編輯 李志強