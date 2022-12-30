  • 14°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 04:59
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【比利辭世】球王比利病逝享年82歳　唯一三奪世界盃足球員

社會 03:32 2022/12/30

分享：

分享：

熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

球王比利病逝享年82歳。

被譽為史上最偉大足球員，巴西足球傳奇比利（Pelé）在聖保羅逝世，享年82歲，其經理人向《美聯社》確認其死訊。比利曾帶領森巴兵團三奪世界盃，是唯一有此成就的足球員。

比利女兒Kely Nascimento亦在Instagram上載眾人抓着比利雙手的照片，寫道「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。

    點擊圖片放大

現年82歲的巴西球王比利（Pele）患有腸癌，在今屆世界盃決賽周期間傳出已對化療無任何反應，並被送入寧養病房。比利的女兒隨後公開回應傳聞，否認父親已接受臨終寧養，又指他只是因新冠病毒引發呼吸道感染症狀而入院，相信康復後就會回家。並堅稱：雖然這一天（病重）總是會來臨，但不是今天。

比利1940年出生，父親亦曾是足球員。比利出生清貧，兒時在街頭跟朋友踢足球，15歲加入山度士球會，1958年以17歲之齡幫助球隊取得州聯賽冠軍。而在1958年世界盃，比利在分組賽最後一場對蘇聯上陣，是當時世上最年輕嘅世界盃球員，八強戰以1:0幫助巴西晉級，準決賽更以帽子戲法令巴西以5:2大勝法國、並且於決賽梅開二度，戰勝東道主瑞典贏取冠軍。

一代球王從此誕生，亦令森巴足球吸引世界各地萬千球迷。比利帶領巴西分別於1958、1962和1970年贏得世界盃，亦是至今唯一三奪世界盃冠軍的足球員。

比利長達21年的球員生涯，上陣1,363場，射入世界紀錄的1,281球，在2000年獲國際足協世紀最佳球員榮譽。

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

運動員 癌症 巴西 足球 Instagram

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
16:53 2022/12/29
【新冠肺炎】原始毒株再現CT驚見「白肺」　內地專家現身拆解箇中之謎
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
17:54 2022/12/29
【粉絲食偶像】未婚懷孕自爆經手人是忠實粉絲　23歲女偶像：我的未來不幸福
【綠帽疑雲】港女當正印面與人調情　躁爆男友向的士司機扯衫爆粗洩憤
13:06 2022/12/29
【綠帽疑雲】港女當正印面與人調情　躁爆男友向的士司機扯衫爆粗洩憤