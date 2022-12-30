【比利辭世】球王比利病逝享年82歳　唯一三奪世界盃足球員

▲ 球王比利病逝享年82歳。

被譽為史上最偉大足球員，巴西足球傳奇比利（Pelé）在聖保羅逝世，享年82歲，其經理人向《美聯社》確認其死訊。比利曾帶領森巴兵團三奪世界盃，是唯一有此成就的足球員。

比利女兒Kely Nascimento亦在Instagram上載眾人抓着比利雙手的照片，寫道「我們的一切都是因為你，我們無限愛你，安息吧」。

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現年82歲的巴西球王比利（Pele）患有腸癌，在今屆世界盃決賽周期間傳出已對化療無任何反應，並被送入寧養病房。比利的女兒隨後公開回應傳聞，否認父親已接受臨終寧養，又指他只是因新冠病毒引發呼吸道感染症狀而入院，相信康復後就會回家。並堅稱：雖然這一天（病重）總是會來臨，但不是今天。

比利1940年出生，父親亦曾是足球員。比利出生清貧，兒時在街頭跟朋友踢足球，15歲加入山度士球會，1958年以17歲之齡幫助球隊取得州聯賽冠軍。而在1958年世界盃，比利在分組賽最後一場對蘇聯上陣，是當時世上最年輕嘅世界盃球員，八強戰以1:0幫助巴西晉級，準決賽更以帽子戲法令巴西以5:2大勝法國、並且於決賽梅開二度，戰勝東道主瑞典贏取冠軍。

一代球王從此誕生，亦令森巴足球吸引世界各地萬千球迷。比利帶領巴西分別於1958、1962和1970年贏得世界盃，亦是至今唯一三奪世界盃冠軍的足球員。

比利長達21年的球員生涯，上陣1,363場，射入世界紀錄的1,281球，在2000年獲國際足協世紀最佳球員榮譽。

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責任編輯 李志強