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【傳奇設計師】「西太后」Vivienne Westwood逝世　享年81歲

社會 05:38 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

傳奇設計師Vivienne Westwood逝世，享年81歲。

人稱「西太后」的英國時裝大師Vivienne Westwood女爵士逝世，享年81歲。其品牌在社交網站宣布她的死訊，在倫敦家中，由家人陪伴下安詳離世。

英國國寶級時裝設計師 Vivienne Westwood，榮獲英國人選為英國最佳時尚設計師，從80年代起至今叱咤時裝界數十逾年，被視為世界上其中一位最具影響力的時裝設計師，1992年獲得英國皇室頒授OBE勳章、2006年更獲封為女爵士（Dame），以表揚她對時裝界的貢獻。

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Westwood 的設計結合了個性、古典華麗和搖滾音樂元素，風格前衛大膽，人稱「西太后」、「龐克(Punk）教母」，每件作品均彰顯了濃烈的個人主義。她不單令龐克文走進時裝世界，成為年輕男女趨之苦騖的時尚潮流，更關注政治、社會以及全球暖化等國際議題。她會將自己的政治表態搬上時裝舞台，2014年更「剃光頭」現身巴黎時裝週，以喚起大眾關注氣候變化。

Westwood出生於英格蘭柴郡Tintwhistle，17歲遷至倫敦，曾經當過小學教師。她從未正式接受時裝設計方面的教育，1971年於倫敦King's Road開設首間時裝店，將街頭的龐克文化，融匯成自家品牌的叛逆特色。

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責任編輯　李志強

創業 英格蘭 時裝服飾 品牌 英國 倫敦

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