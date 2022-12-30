【比利逝世】美斯等球星悼念比利　傳奇球王多度訪港曾跟鍾楚紅合作

▲ 巴西球王比利於當地時間 12 月 29 日因結腸癌惡化導致多重器官衰竭病逝於醫院，享年 82 歲。（網上圖片）

曾經帶領巴西國家隊三度奪下世界盃冠軍的巴西球王比利（Pele），於當地時間12月29日因結腸癌惡化導致多重器官衰竭病逝於巴西聖保羅愛因斯坦醫院（Albert Einstein），享年82歲，葬禮預定在聖保羅州沿海城市桑托斯（Santos）舉行。

巴西環球電視則報道，比利家人將向山度士方面請求將其10號球衣榮休。眾多球星為這名足壇前輩兼最偉大球員離世發文哀悼，包括美斯。

據《路透社》報導，巴西聖保羅愛因斯坦醫院指比利在當地時間12月29日下午3時27分離世。他的女兒凱莉納西門托（Kely Nascimento）亦在社交平台公布父親死訊：「我們無限愛您，安息吧。」

▲ 比利是傳奇球王。（IG圖片）

三奪世界盃冠軍

傳奇球星比利是足球史上最偉大的運動員之一，參加過4屆世界盃，當中更三度奪下世界盃冠軍，分別是1958、1962及1970年，是史上唯一有此成就的球員。比利在14 場世界盃比賽中攻入12球，於1999年獲選國際奧林匹克委員會世紀運動員。

近年來比利飽受病痛所苦，除罹患結腸癌外，腎臟也出現問題，雖在去年進行腫瘤切除手術並持續接受化療，惟近日病況惡化，留院一個月後終因多重器官衰竭病逝。

剛落幕的卡塔爾世界盃期間，巴西隊曾在擊敗韓國晉級 8 強的賽事結束後，拿着有球王比利名字和照片的橫額進場致敬，球迷亦在球場上展示為比利加油的橫額。

曾多度訪港

比利曾多次訪港，其中最令人印象深刻是1983年跟鍾楚紅合作Puma運動廣告，在視頻所見，當時年青的球王活力十足，跟紅姑十分合拍。

▲ 曾跟鍾楚紅合拍廣告。（網上圖片）

比利一生親民，及常為民發聲，替社會基層、種族問題發聲，至70歲後仍未言休，亦矢力推動足球運動。

一代傳奇球星的離去讓球迷相當不捨，現今足壇的球星亦紛紛發文哀悼。阿根廷球王美斯發文：「願比利安息。」法國「天才前鋒」麥巴比寫道：「足球之王離我們而去，但他的傳奇將永垂不朽，RIP球王。」巴西球星尼馬盛讚比利「將足球變成一門藝術」。

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