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【楊明判監】楊明轉到高設防赤柱監獄服刑　18日刑期獲兩次與親友見面機會

娛樂 09:49 2022/12/30

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楊明於赤柱監獄繼續完成餘下刑期。

藝人楊明於2020年在山頂馬己仙峽道疑因酒醉下駕駛私家車撞壆，早前承認不小心駕駛等罪，被判監18天，早前向高院就刑期提出上訴，准以10萬元保釋候判決。高院法官在昨日（12月22日）駁回上訴，他須即時服刑。

楊明於判刑後被送往荔枝角收押所，但不一定在該處服刑，消息指，他要先在該收押所囚5日，辦好手續及確定沒有染疫後，再轉到赤柱監獄繼續服刑至刑滿，另有消息指楊明要求保護，聲稱恐他人對他不利。

在昨日（12月29日）早上，楊明被轉至高度設防的赤柱監獄，繼續完成餘下的刑期。

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女友莊思明未有現身

莊思明對男友一直不離不棄，陪同上庭之餘，早前在楊明服刑翌日也曾到監獄探望，不過後來就未有再看到她的蹤影，也未有於社交平台上訴心聲。

據知在楊明服刑的18天期間，只得兩次與親友的見面機會，最快在明年1月才可再次見面。

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於赤柱監獄繼續服刑

早前曾指擔心有人對他不利的楊明，轉眼間已在荔枝角收押所服刑了8天。在轉至赤柱監獄前，他也接受了核酸檢測，確認沒有染疫便獲安排轉至高度設防的赤柱監獄。

赤柱監獄是全港最大的高度設防監獄，羈押男性成年在囚人士，當中包括觸犯嚴重罪行的在囚人士。

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而監獄內更設有醫院，正常情況下囚犯親友每月可到訪探望2次，每次最多3人可逗留30分鐘。

但囚犯可額外申請增加直系家屬的探訪次數，監獄會視乎情況酌情批准。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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