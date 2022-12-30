【網絡熱話】元朗違泊司機衝出5警包圍駛走　69歲司機涉危駕被捕

▲ 元朗違泊司機衝出5警包圍駛走。（Facebook 馬路的事討論區）

警方昨日（29日）上午約11時20分於元朗俊賢坊執行職務期間，發現一輛違例停泊的私家車，遂上前調查，並向私家車發出告票。該名男司機情緒激動，並高速駛走私家車，人員曾多次勸喻並嘗試阻止，期間一名警務人員跌倒。

網上流傳片段可見，現場有5名警員包圍一輛黑色私家車，其中有警員手臂伸入車窗，疑似正嘗試阻止司機駛離，並一度扯開車門。惟該名私家車司機無視警員，更直接「U turn」甩開警員離開現場，1名警員被私家車扯跌，5警最終只能目送私家車離開。事件一度引起網民熱議。

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元朗警區刑事調查隊第十一隊接手調查，並於同日在元朗區拘捕該名69歲本地男司機，涉嫌「妨礙警務人員執行職務」及「危險駕駛」，並尋獲懷疑涉案車輛。被捕人現正被扣留調查。

警方重申，任何人干犯「妨礙警務人員執行職務」罪，一經定罪最高可被判處監禁2年；而干犯「危險駕駛」罪，一經定罪最高可被判處監禁3年、罰

款25,000元及被取消駕駛資格至少6個月，市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津