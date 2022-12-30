【比利逝世】由貧民窟小子到世界冠軍　父母支持追夢成就一代球王

▲ 比利由貧民窟小子到世界冠軍，父母支持他追夢成就一代球王。

巴西球王比利（Pelé）逝世，終年82歲。比利一生傳奇，自小在貧民窟長大，由窮小子銳變世界冠軍，是唯一三奪世界盃的足球員，寫下光輝歷史。當年比利的父母由反對到支持他追尋足球夢，結果成就這位一代球王。

綜合外媒報道，據醫院的報告顯示，比利因結腸癌導致多個器官衰竭，於當地時間星期四下午3時27分離世。比利的女兒Kely Nascimento於Instagram發布父親逝世的消息，寫道「我們的一切都因為你，我們永遠愛你，願你安息」，她上載了家人的手疊著父親雙手的照片，表達不捨之情。

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貧民窟長大 當擦鞋童幫補家計

比利1940年出生於巴西一個貧民窟家庭，兒時在街頭與朋友踢足球，為他埋下球壇巨星之路。2016年上映的電影《球王比利》（Pelé），正是他的真人真事改編，講述他在貧民窟的童年生活，到17歲為巴西奪得首次世界盃的勵志故事。比利家境清貧，爸爸任清潔工養家，為了幫補家計，他在課餘時間當擦鞋童，有時暪著父母去踢波。

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買不起足球的比利就用襪子和衣服裹成球狀，將貧民窟的小巷變成球場。即使有球會球探看中比利的球技，想邀請他集訓，但父母卻拒絕了，要他跟隨父親一起做清潔工作。比利對足球熱愛之心不死，曾是足球員的父親看在眼內，他當年因傷患被逼退役，無奈當上清潔工，所以怎會不明白兒子的心情。

父母由反對到支持追夢

爸爸私下鼓勵比利練習足球，甚至慢慢令比利的媽媽改觀，不再反對兒子踢足球，更花光積蓄扶持他追夢。比利離開家鄉參加球隊集訓，卻難頂艱苦的訓練生活，一度想放棄成為足球員的夢想。最終在父母的支持下，比利決定堅持下去。他15歲加入山度士球會，1958年以17歲之齡幫助球隊取得州聯賽冠軍。

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父母由反對到支持，成就了一代球王。比利帶領巴西分別於1958、1962和1970年贏得世界盃，亦是至今唯一三奪世界盃冠軍的足球員。在長達21年的球員生涯中，他曾上陣1,363場，射入世界紀錄的1,281球，在2000年獲國際足協世紀最佳球員榮譽。

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責任編輯︰王明芳