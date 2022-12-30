【比利辭世】球王比利多重器官衰竭亡　身體出現5狀況恐是大腸癌初期

▲ 一代球王比利因結腸癌導致多個器官衰竭，於當地時間12月30日下午3時27分離世。

2023年在即，一代球王比利（Pele）在巴西聖保羅，因結腸癌導致多個器官衰竭，於當地時間星期四下午3時27分離世。其女兒Kely Nascimento在30日亦在Instagram公開父親死訊，照片中捉住比利雙手的照片，並寫上：「我們的一切都是因為你，我們永遠愛你，願你安息，一眾球星如美斯、麥巴比、尼馬、C朗都有發文悼念。

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根據香港防癌會資訊，腫瘤位於結腸及直腸/肛門的癌症，總稱為結直腸癌（俗稱「大腸癌」）。大腸癌是常見癌症之一，2020年因大腸癌死亡的人數多達2,287人，屬本港第2號癌症殺手。

台灣營養師李婉萍就曾表示，若出現長期腹部不適、體重莫名減輕、貧血、虛弱疲勞等情況，可能是身體發出警號，更要特別注意平時大便狀況，千萬不可忽視。李婉萍更指出，如果大便時出現以下5種症狀，有機會懷疑是大腸癌初期徵狀：

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本港內科腫瘤科專科醫生馬天慧早前接受TOPick訪問時，關於大腸癌預防方法，馬醫生坦言，雖然家族和個人病史會增加患病風險，但其實大腸癌個案與不良的生活習慣有莫大關係，因此她建議市民6大日常健康習慣以預防大腸癌:

保持健康的體重

每天最少進行30分鐘中度至強度的運動

多吃蔬菜和水果，增加吸收的纖維量

減少進食紅肉和加工肉類

戒煙及戒酒

定期進行腸道檢查

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責任編輯：羅嘉欣