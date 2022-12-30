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【新冠後遺症】確診後長出濃密鬍子　女子崩潰：沒刮鬍子不敢出門

健康 11:08 2022/12/30

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確診後長出濃密鬍子，女子崩潰：沒刮鬍子不敢出門。

染疫後帶來的後遺症不可輕易忽視。一名女子於網上分享指自己染疫後竟然長出鬍子，雖她已痊癒，可是鬍子卻一直不退，令她十分苦惱。事件一經分享亦引發不少網民討論。

最新影片

江蘇一名女子於網上分享影片指早前自己患上了新冠肺炎，當中的一個後遺症令她十分困擾，就是她的臉上竟長出了鬍子。

女子表示，確診新冠肺炎後開始發燒。然而伴隨著發燒的竟是「長鬍子」，她本人亦在網上戲言稱「把鬍子燒出來了」。

可是女子現已痊癒，但「鬍子」仍舊不退。她表示自己本來的唇毛便比一般女孩濃密，可是從未如此情況，更指

如今出門前都需要刮掉鬍子，否則沒法出門。

    點擊圖片放大
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事件一經分享即引起網民熱議

新冠直接幫你變性了！

亦有一些網民認為這種「後遺症」源於內分泌失調而致，認為最好是直接去醫院檢查。

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責任編輯：羅嘉欣

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