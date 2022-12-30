【西太后駕崩】Vivienne Westwood離世時裝界哀悼　離經叛道半世紀晚年關注人權

▲ 英國時裝設計Vivienne Westwood逝世，享年81歲。

今年在時裝界逝世的設計師不少，有Issey Miyake和Thierry Mugler，而剛傳來的消息是「西太后」Vivienne Westwood於倫敦南部Clapham逝世的消息，享年81歲，其大膽前瞻性的設計影響無數後來的設計師，過身消息令人惋惜不已。

要說「西太后」的生平又豈可三言兩語？ 一切從簡簡單地說，這位從來沒有接受過正統時裝訓練的一代時裝宗師，原名Vivienne Isabel Swire，出生於1941年英國的Glossopdale，母親是一位織布女工，父親是一位鞋匠，直至50年代才遷往倫敦居住。

80年代奠定地位

曾經當上小學老師的她，一直喜歡將服裝剪拼，在學期間已經將校受裙改為時尚的pencil skirt，到了60年代是她命中的轉捩點，西太后遇上了Malcolm McLaren，一起開設有13年歷史的時裝品牌Punk。

到了1971年在King's Rd開設了名為Let It Rock的商店，店內自然有著西太后當年的「手作仔」發售，而隨著Punk風潮的出現，Westwood的投入創作這類型的服裝。

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到了80年代，西太后正式進入時裝設計師的年代，開始脫離Punk思維而踏入將時裝、浪漫和歷史混為一談方向。

於1981年正式舉行首場時裝展，系列以「海海盜」命名，瞬即帶來話題性，傳媒形容她為「serious & marketable designers」，及後多個系列如Nostalgia of Mud、Savage、甚至84年以小陽具造型鈕釦出現的Hypnos系列，都一一為她奠定英國首席設計師的地位。

關注環保人權

西太后獲獎無數，1991年獲頒OBE勛銜，2006年被英國皇室冊封為Dame（女爵士）。近年的她將時裝這重任交由本是其學生，及後結婚、比她年輕25歲的Andrea Kronthaler身上，甚至將品牌名稱改為Andrea Kronthaler for Vivienne，可說是給了Andrea一個「名份」。

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而她本人則積極全身投入環保、人道和各種政治的議題上，身體力行上街遊行和參與示威，希望以自己的名氣叫民眾關注不同的社會議題，當中甚至叫人「buy less」減少購買服裝。

觀點和言論上完全不忌諱有「倒自己米」的意思，可見無論是年青時的她，還是近年的她其作風秉承了Punk崇尚自由的精神，在此向這位偉大的時裝設計說聲一路好走。