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【ViuTV女神】沈殷怡擁多個名袋總值至少6位數　女神Shirley具觀眾緣不怕被標籤【多圖】

娛樂 11:40 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

沈殷怡（Shirley）擁有的手袋至少總值50萬！

「ViuTV女神」沈殷怡（Shirley）憑節目《美女郊遊遊》而火速彈起，再加上她平日相當「識做」，不時在社交平台上派福利，難怪成為網民寵兒。

Shirley日前在Instagram上分享自己對佈置家居的想法，帖文中的最後一張相就是一個高櫃放滿不同的名牌手袋，實在是令女生相當羨慕呢！

【野人老師】沈殷怡無懼被標籤有錢女　Shirley入娛樂圈曾與父冷戰【多圖】

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名袋總值至少6位數

Shirley平日也會公開自己在家中的自拍照，又會身穿自己喜愛的卡通人物睡衣，盡顯童心與真性情。她也大方地在帖文中公開家中的部份角落，最近的帖文就讓自己的不同手袋曝光。

從相中所見，櫃中擺有Hermès、Gucci、LV、Birkins、Vanity、Lady Dior、chanel denim等的手袋，總值已超過50萬港元。

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不怕被標籤有錢女

Shirley出生於律政家庭，父親是前律政司副刑事檢控專員沈仲平。就讀名校的她，憑香港中學文憑試4科5**成績，考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，並於畢業後返港入讀香港中文大學法學碩士。

外界對Shirley的印象一直都是「有錢女」、「律政高材生」等，她早前接受TOPick專訪時稱：「無可否認那是部分的我，無論是家庭背景、學習背景、性格，都是我不同的組成部分，只是因為這事被人放大了，所以便更加記住這事。不過這不會形成壓力令我想甩開這些標籤，相反我覺得大家認為我是有錢女或家庭背景不錯，但除此之外會否因此而想看看這位嬌生慣養的女生會不敢爬山落水，便可更加了解我。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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