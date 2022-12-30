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【家居安全】誤將抽濕機當暖風機　婦人夢中吸入濃煙嗆傷不治

食用安全 13:41 2022/12/30

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台灣一名婦人誤將抽濕機當暖風機，夢中吸入濃煙嗆傷 ，呼吸衰竭搶救不治。

近日天氣持續寒冷，使用家電取暖時要小心。台灣一名老婦人近日睡覺時，就由於將除濕機當作電暖器使用，結果冒煙起火，家屬發現後送院急救，最終不幸死亡。

最新影片：

綜合台媒報道，12月25日晚上，台灣嘉義地區78歲的林姓婦人，在一樓臥室睡覺時因天氣寒冷，便開啟除濕機當作電暖器使用，並放在床尾。豈料，在2樓睡覺的兒子及新抱清晨時，卻因聞到燒焦味而驚醒，到1樓查看，竟發現有陣陣濃煙從婦人的臥室冒出。

警方指出，婦人的兒子本想開門搶救，但因房間鎖住，花費了一點時間用後備鑰匙開門，結果出現閃燃，導致整個房間濃煙密布。婦人被發現躺在床旁地板上，雖身體並未遭燒傷，但已陷入昏迷。兒子從濃煙中救出母親，先對其施行心肺復甦術（CPR）及撲滅火勢，並呼叫消防局進行救護。

救護車到場時，老婦人已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，緊急送院搶救後宣告不治。經警方檢驗，婦人死因為嗆傷，由於吸入濃煙導致呼吸道灼傷，進而造成呼吸衰竭而身亡。

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責任編輯：羅嘉欣

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