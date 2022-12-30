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【開壇】陳若思被批耳大鼻扁頑皮相　單身倪嘉雯幻想生兩個︰諗下都開心

娛樂 11:55 2022/12/30

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（左起）Doniven、Carmen、Carmaney、Amber寫下仔女心水名字。

由蘇民峰與4位J2ers倪嘉雯（Carmen）、陳若思（Amber）、黃嘉雯（Carmaney）及陳國麟（Doniven）主持的 J2節目《開壇》，今晚（12月30日）播出的一集主題關於「子女」。

蘇民峰師傅從事風水命理多年，指點過不少父母迷津。講開生兒育女，原來Carmen同Amber母性極重，除聽得特別留心外，Carmen變了每事問，師傅講到每一個位，她都會問到底。

蘇民峰讚Carmaney的名字改得好。

陳若思嚮往大家庭

Carmen接受訪問時表示十分喜歡小朋友，所以想知將來會否有得生。Carmen是家中長女，對下有一位弟弟，她說︰「我好想知有冇得生，成日憧憬，將來會有幸福家庭生活，一仔一女。有諗過生一個，不過成長過程好孤單，生三個又擔心其中兩個杯葛另外一個，所以都係生兩個。」

她透露每次同朋友講開，都被取笑話「男朋友都未有，做乜諗到咁長遠」，她笑言諗下都開心。

至於家中獨女Amber，自細嚮往子女成群的大家庭，她說︰「我細個係超級想要個兄弟姊妹陪我玩，但媽咪話照顧多一個，會搞唔掂。」並笑言心目中至少生兩個，因為一個人會好孤獨，兩個小朋友一齊成長、一齊學習會開心健康得多。

Amber笑稱當初媽咪生一個的原因︰「師傅話我耳大、鼻扁係頑皮相，細路仔時我係會坐唔定，周圍跑來跑去，大聲叫、所以媽咪話唔夠膽生第二個。」她自言一直希望生兩個以上，湊得掂的話生四位小朋友都沒有問題。

最緊要睇眼眉

另外，今集節目蘇師傅講到「人中」、「卧蠶」同「歸來」幾個位，可以相出將來會否有子女、子女的品質及是否跟父母有緣。

當中最緊要一樣是睇「眼眉」位，暗藏螺旋紋會損傷父母，「左旋傷父、右旋傷母」，而蘇師傅會在節目教破解之法。

最新影片推介：劉穎鏇專訪

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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