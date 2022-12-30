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【新城勁爆頒獎禮2022】炎明熹望通關後回家陪伴家人　Gigi：希望可跟他們團聚過節

娛樂 11:52 2022/12/30

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炎明熹（Gigi）望回家跟家人團聚。

After Class四女炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy）齊集昨晚（29日）舉行的《新城勁爆頒獎禮》，After Class獲獎後一同接受訪問。

炎明熹表示繼之前回內地拍攝《聲生不息》後，很想趁通關後回家過節，孝順的Gigi希望能好好陪伴家人。

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Windy將成下位新人

Gigi、Chantel和Yumi都先後競逐樂壇新人獎，問到Windy是否作好準備？

Windy覺得：「獲不獲獎不是一個很重要的因素，反而是推出一首派台歌是真正覺得開心，今次的派台歌都是比較難唱，更希望大家會欣賞和喜歡它。」

Yumi感謝米粉

今年角逐新人獎的Yumi人氣急升，她說：「超級開心有很多粉絲幫我製作應援，從《聲夢》開始支持我，曾經覺得擁有Fans是一件小事，當自己成為樂壇的人，覺得Fans對我們所有人都很重要，很開心有他們支持，花了很多時間和心機出席活動和製作應援，又花了很多金錢，很多謝他們支持我們。」

【聲夢傳奇】炎明熹推出新歌《好想約你》　Gigi：這首歌圍繞着人情味

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Chantel感謝工作人員

After Class今年的成績不錯，被問到會否請所有工作人員吃飯？

Chantel認為：「金錢真的不能用作衡量我們對他們的感恩，他們對我們都很照顧，很落力對幫助每一個人。」

Windy則謂：「每位Fans都是無條件對我們付出，工作人員也是，我們的付出就是對他們最好的回報。」

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Gigi想家

通關在即，一直思鄉的Gigi坦言：「其實都很想（回家），之前《聲生不息》也有去探他們，我覺得過年是一個很特別、很重要的節日，很希望可以跟他們一起團聚去過節。」

她感慨道：「始終因為某些原因，未必每次都齊人回家，未能一家團圓，希望今次新年可以大家一起過。爺爺、嫲嫲、公公、婆婆年紀開始大，前數天我的爺爺因為生病而入院，嫲嫲的身體狀況又不太好，所以真的很希望可以回去見他們，好好陪伴他們。」

記者：梁樂欣

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