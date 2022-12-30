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【恐怖病例】男子左耳劇痛流血求醫　檢查耳蝸現大量活蟲啃食耳膜

健康 14:15 2022/12/30

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64歲男左耳疼痛流血求醫，檢查耳蝸現大量活蟲啃食耳膜。

寄生蟲無孔不入。葡萄牙一名男子的左耳非常疼痛，並有出血情況，經醫生檢查後，發現男子的耳蝸內竟藏有大量活蟲，而且有部分幼蟲正在侵蝕男子的耳膜。所幸的是，男子情況並不嚴重，經數天治療後現已康復。

最新影片：

據《紐約時報》報道，葡萄牙一名64歲男子到當地的佩德羅西班牙裔醫院 （Hospital Pedro Hispano）求診時，指自己的左耳痕癢、劇痛，甚至有流血現象。主診醫生Catarina Rato馬上為其進行檢查，結果發現男子的耳道內，竟滋生了大量活蟲卵，並確診他感染了蠅蛆病（Myiasis）。

由影片中可見，男子的耳道內藏有大量活蟲，重疊在一起變成白色一團。然而影片中，更可清晰可見呈乳黃色的幼蟲經處理後被夾出耳道，可是仍然在不停地蠕動，情況恐怖。經醫生檢查後，認為蟲的種類為新世界螺旋蠅（Cochliomyia Hominivorax）。

主診醫生其後接受訪問時，指男子的耳道內充斥著大量剛孵化的幼蟲，而且部分幼蟲正在侵蝕男子的耳膜，才會導致男子的左耳出現流血及疼痛的情況。而男子經滴耳劑及抗生素治療後，現已痊癒。

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報道指出，新世界螺旋蠅主要集中出現於中南美洲，母蠅會產卵至其他動作作新宿主。它們平均一次會產下多達400顆幼卵，然而這種幼卵以「熱血」動物作食物來源。故這種幼蟲雖然體積細少，可是若長期不處理的話仍是有危害生命的威脅。

耳鼻喉專科醫生：可用橄欖油殺死昆蟲

TOPick曾訪問本港耳鼻喉專科醫生鍾耀基，他表示如昆蟲入耳後在耳道爬行，有機會咬損耳道內壁或鼓膜。他建議可用橄欖油殺死昆蟲，但就提醒如耳膜本身有受損或穿孔，就不應將油灌入耳內，因為橄欖油有機會滲入中耳，令情況惡化。

鍾耀基又提出如有異物入耳，忌以硬物如棉花棒等驅除，可先輕輕地異向後及向上收回耳廓，使耳道伸直，並用電筒檢查耳道情況。

另外，於兒童身上常見的入耳異物包括小鋼珠﹑BB彈﹑豆類﹑昆蟲﹑膠擦﹑棉花棒頭﹑電池等，多塞在耳朵軟骨及硬骨交界處。異物入耳可導致耳朵疼痛，若同時令耳膜或耳道受損，更會導致耳朵出血﹑流膿等，繼而併發形成肉芽或中耳炎，嚴重有機會造成失聰及暈眩情況。

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責任編輯：羅嘉欣

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