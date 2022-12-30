【聲夢傳奇】炎明熹校園片段被翻出獲讚三好學生　「王佳恩」聖誕聯歡會獻唱完勝Gigi

▲ 炎明熹校內校外同樣大受歡迎。

「聲夢小花」炎明熹（Gigi）昨晚（12月29日）在《新城勁爆頒獎禮2022》中勇奪兩獎，分別是勁爆突破歌手及各一首勁爆歌曲，成績不俗。

首次演唱得獎歌《焰》的她，直言感到緊張：「慘啦，我冇咁多嘢講，點算？我今年成長好多，經歷好多鍛練，經歷挫折同好事，大家陪我一齊成長，所以好多謝大家。」

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校園片段被翻

現年17歲的Gigi擁有雙重身份，在樂壇上是一名人氣高企的新晉歌手，而在校園裡是一名乖乖女學生。近日又有網民翻出她在校園的生活點滴，影片中，Gigi以樸素學生妹打扮，戴上眼鏡、紮起整潔辮子，與兩位同學認真製作一條桃紅色裙子。

熱愛時裝設計的她，表示最喜歡學校的地方是縫紉室：「因為入面嘅氛圍可以令我喺創作時候有好多靈感。」期間她與同學們有說有笑，合作得非常愉快。

網民在影片中以「優秀的王佳恩同學」為題，大讚在校園裡的Gigi很乖女，更稱讚她為「三好同學」。有網民留言表示：「幸好學校沒有男同學，不然肯定有人想勾搭我女神，要酸死我！」、「王佳恩挺好聽的名字。」亦有街坊指經常見到Gigi姑丈送她上學。

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學校獻唱《好想約你》

Gigi現時於聖安當女書院就讀中六，尚有數個月便要應付DSE考試。

早前，她參加學校最後一次聖誕聯歡會，她以本名王佳恩在台上獻唱新歌《好想約你》，台下不少學生高舉Gigi燈牌支持，有網民幽默指：「王佳恩唱功完勝炎明熹」、「真正的炎明熹勁敵出現」、「能唱出炎明熹的水準」，可見Gigi在校園裡同樣大受歡迎。

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