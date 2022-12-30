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【染髮惹禍】女網紅染髮現嚴重過敏　頭皮流膿全臉腫脹面目全非

食用安全 12:39 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

女網紅染髮現嚴重過敏， 頭皮流膿全臉腫脹面目全非。

不少愛美女士都喜歡為頭髮染上色彩，日前巴西有一名女網紅在家DIY染髮時，卻出現嚴重過敏現象，不但頭皮流出膿，臉部更腫脹至令雙眼成一直線，完全面目全非。她指自己染髮前已跟指引做了48小時過敏測試，沒想到還是引發嚴重過敏，因此提醒粉絲，染髮務必小心。

最新影片:

根據《每日郵報》報導，在IG上擁有超過1萬3000名粉絲的女網紅Luisa Kamei於本月21日在其IG上載了一系列自己因染髮致嚴重過敏的照片，以呼籲粉絲如果要自己DIY染髮千萬要小心。

常在家DIY染髮的Luisa表示，事發於本月16日，當天她跟平常一樣幫自己染髮，翌日早上便發生嚴重過敏現象，早起床時，頭皮有膿液流出，隔天臉更腫得跟豬頭一樣，其中一隻眼睛甚至睜不開，令自己亦完全認不出自己。她指之前多次的染髮從未出現如此反應。

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她其後慌忙到醫院求醫，醫生告訴她，如果再晚一步，後果恐怕難以想像。她也表示，自己明明已按使用說明，做了48小時過敏測試，卻還是出現嚴重過敏反應，讓她直言「48小時過敏測試根本沒用」。她也提醒粉絲「染髮劑過敏不只可能造成落髮、頭皮受傷，甚至會引發其他健康問題。如果出現更嚴重的過敏反應，會導致臉部和頭皮紅腫發癢、呼吸困難，甚至是全身過敏」。

留意染髮劑成分

部份愛美人士或會DIY染髮，但究竟如何判別染髮劑是否安全？根據本港《藥劑業及毒藥條例》規定，染髮產品包裝上須標示常見的致敏物質成分和含量，點擊睇下圖：

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責任編輯：羅嘉欣

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