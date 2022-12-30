【國皇餅】5大食店國皇餅精選推介　最平$248起入手成為「一日國王」

▲ 5大食店國皇餅推介。（圖片由品牌提供）

國皇餅大家知道是什麼嗎？法國傳統與象徵幸運來臨的節日美食「國皇餅」與大家一起迎接2023年！傳統國皇餅其實是酥皮與杏仁忌廉製成的餡餅，今年TOPick推介本港5家食店的作品，提供傳統版本外的國皇餅，亦有創新口味的國皇餅，外觀與風味各異，食材都是以來自法國的奶類製品品牌Elle & Vire的牛油製作酥脆餅皮。

誰是幸運「一日國王」？

國皇餅在法國有著悠長的歷史，法國人一般在1月6日主顯節或1月首個星期日食用國皇餅，以紀念東方三博士朝拜剛出生的耶穌這件事蹟。在不同地區，國皇餅的製作方法和味道都有所不同，比如在法國北部，它是酥皮與杏仁忌廉製成的餡餅，而在南部，它就是加了蜜餞的牛油餅。但國皇餅不只是一盤糕點，烘焙師會在它的餡料中藏入一個陶瓷小飾物，這個小飾物會為到它的人帶來幸運，並讓他/她成為「一日國王」。由於最初是放入一顆蠶豆，因此在法語中這個小飾物一直被稱為「fève」。

每個國皇餅銷售時都會伴隨著一頂皇冠。按照傳統，在切國皇餅時，在場最年幼的人會走到桌子底下，然後喊出各人名字，逐一派發一件國皇餅。得到藏有陶瓷小飾物的國皇餅的人會成為王，並獲得皇冠，在未來一年會受幸運之神眷顧，但同時必須負責準備下一個國皇餅。這個慶祝活動會持續下去，譶整個1月充滿著歡樂與牛油香。

1. MAISON KAYSER

▲ MAISON KAYSER。（圖片由品牌提供）

來自法國的正宗法式麵包店MAISON KAYSER由第4代麵包工匠Eric Kayser創辦，近年在香港大受歡迎，已於港島及九龍開設多間分店，人氣牛角酥日售逾千個。

MAISON KAYSER的國皇餅是傳統杏仁忌廉餡，再以Elle & Vire牛油及自家酥皮工藝製成酥皮外層，咬下去先感受酥脆富牛油香的外層，再嚐到流淌著濃濃杏仁味道的內餡。一個小小的「fève」藏在其中，正等待幸運兒發現它。

國皇餅足夠6至8人食用，與家人好友分享，一同迎接新一年，在寒冬中感受暖暖的節日氣氛！

供應期限﹕2023年1月1日至31日

價格﹕HKD$ 350

訂購方法請按此。

2.Gontran Cherrier

▲ Gontran Cherrier 。（圖片由品牌提供）

法國烘焙大師 Gontran Cherrier 打造的烘培坊，自2010年於法國開創其首間店後，便擴展到世界各地，足跡遍及日本、韓國、新加坡、澳洲等地，2019年9月進軍香港，在尖沙咀K11 MUSEA插旗，自設麵包工場，主打是招牌牛角包，日售逾千個，同時供應法式麵包、蘋果批等不同種類麵包及糕點，長期見人龍，人氣極盛。

今年與Elle & Vire合力推廣法國傳統國皇餅，Gontran Cherrier秉持一貫與Elle & Vire相同的理念，嚴格挑選源自法國的食材製作，以Elle & Vire產自法國諾曼第的牛油，配合無添加劑與防腐劑的百分百法國種植小麥製成的C.R.C 認證麵粉製成9吋香脆黃金酥皮外層。C.R.C標籤最初是為嬰兒食品製定，以確保小麥是根據環保農業實踐種植，不含殺蟲劑。至於杏仁忌廉內餡亦富有心思地以自家製柑橘醬，加入杏仁粉、雞蛋、牛油和雲尼拿朗姆酒提味而成。

另一特色是Gontran Cherrier的國皇餅每日新鮮店內烘焙，面層展現花朵圖案，賣相精緻，香脆可口，是陪伴你享受法式新年的甜品首選。

供應期限﹕2022年1月1日至2023年1月25日

價格﹕HKD$ 248

地址﹕尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓B205號舖

訂購方法﹕每日店內有限量供應作即場購買，或於店內預訂

3. 享樂烘培

▲ 享樂烘培 。（圖片由品牌提供）

本土麵包店「享樂烘焙」由2位熱愛烘焙的年輕香港人創辦，以使用良心食材為宗旨，一直堅持只用全天然的牛油製作麵包，絕不使用麵包改良劑、人造牛油及豬油。他們的牛角酥及其他酥皮產品已深受區內熟客好評，今年與法國乳製品品牌Elle & Vire合作，首次推出法國國皇餅，讓多些香港人認識及享受這款法國新年應節食品。這款國皇餅以Elle & Vire牛油製作酥皮，內餡在傳統杏仁忌廉基礎上加入產自日本及伊朗的開心果醬，底部亦有一層朱古力，食起來味道更有層次。

供應期限: 網上預訂2023年1月3日及1月8日取貨 (限量供應，訂完即止)

價格﹕HK$ 380

訂購方法請按此。

4. Finessence Patisserie

▲ Finessence Patisserie 。（圖片由品牌提供）

法式甜品網店Finessence Pâtisserie由曾經任職米芝蓮二星餐廳糕餅師Mandy Siu創辦，Mandy還曾被選為2021年最佳糕餅師，其糕餅不論外型及味道都設計都貫徹其精細優雅風格。Mandy製作的招牌國皇餅更是不容錯過，因為每一材料都是最高質素及細心挑選。除了每年都供應的傳統版本，今年特別與法國乳製品品牌Elle & Vire合作推出限量特別版。先以Elle & Vire酥皮專用牛油片製作酥皮外層，並使用馬達加斯加的新鮮雲呢拿籽，結合以濃郁的杏仁膏及栗子打造出香濃的杏仁忌廉內餡。烘烤後刷上一層產自於香港本土的冬蜜和蜂花粉，提升甜味和香氣，每一口都能讓你幸福感滿滿。這個直徑18厘米的國皇餅，頂部的對稱圖案還是由 Mandy 親手雕上，可見非常用心。

至於藏在國皇餅內的陶瓷小飾物，Mandy則專程找來本土陶瓷藝術家Jennifer Tai 和她的The Toki Studio 團隊，以日本陶瓷和獨立手工雕刻出蜜蜂圖案，象徵國皇餅中的蜂蜜風味。

限量供應15個

價格﹕HKD$ 488

訂購方法請按此。

5. DOLCE 88香港萬豪酒店

▲ DOLCE 88香港萬豪酒店。（圖片由品牌提供）

DOLCE 88 的精品糕餅甜品一向出色，他們有一群專業糕餅師打造出各式創意糕餅。適逢新年，他們按法國傳統推出國皇餅，餡料是杏仁冧酒雲拿忌廉，外層酥皮以Elle & Vire法國牛油製作，每啖都充滿牛油香味。國皇餅約18厘米直徑，足夠6-10人份量。

價格﹕HKD$ 428

訂購方法請按此。 (需三日前預訂)

電話: 2841 3908

供應期限﹕2023年1月1日至1月31日

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責任編緝：蕭雅文