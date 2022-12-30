【育兒之道】用多一張紙巾擤鼻涕　男童被媽媽鬧足一日：我恨你

父母的教養方式和態度，對小朋友的身心成長有著莫大的影響。台灣一名小男孩被媽媽罵了一整天，最後他咬牙切齒地對媽媽吐出了一句「我恨你」，令媽媽當場流淚。而整起事件的原因竟然是「一張擤鼻涕用既紙巾」！

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根據台灣心理治療師李介文在一節目中分享，他有一晚接了一個夜診案件，涉事的對象是一名媽媽和她就讀小學的孩子。就診的原因是當天早上出門的時候，男孩因為鼻敏感發作而用了兩張紙巾擤鼻涕，怎料該名媽媽見到竟然挑剔起孩子的行為，

你怎麼那麼浪費，你抽一張就可以解決的事情，為什麼你要抽兩張？

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這個謾罵的情況由早上持續到晚上，即使夜診到了李介文診室時，該名媽媽還是停不了地罵。後來，相信男孩是因為被罵得太久了而感到好委屈，整個人抖震地忍不住吐出了一句，

我恨你！

該名媽媽聽到後當場落淚，說出了不少情緒勒索的說話，「我這麼用心對待你」﹑「你是這樣喔」等等。

李介文對此情況提出兩個要點。第一，「這名媽媽的規則是真的太細了，不就是一張衛生紙嗎」；第二，「再來是你在他的偶像李老師（李介文本人，意思應為有外人的時候）面前這樣子說他，孩子的面是真的掛不住。」李介文提出了一個研究解釋，小朋友的自尊心在大概從一歲多左右便開始有發展，所以他勸喻父母們在教養的時候是需要顧及小孩子的面子。

李介文最後更指出了「罵人」（意指教養）也是需要技巧和適當時機的，他提出了一些建議給各位爸媽。第一，「我們先把他拉到旁邊，不管你要大聲小聲，眼神要有交集，要有互動。」；第二，「再來是當小孩專心做一件事的時候，比如說他在玩手機遊戲，我拜託等他這場玩完，再跟他講會比較好一點。」李介文認為當天發生的事，在當晚談會比較恰當，「我會建議在大概在晚餐之後，不要在睡前，因為如果你們講不完的話，孩子會睡不好，或是孩子比較愛想的，他就會想到隔天。」或者是待事情發生了後的兩﹑三個小時後再談，因為這可讓孩子的情緒緩慢的下降，但是同時間小孩對事件的內容記憶還在，這樣效果會比較好。

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責任編輯︰王明芳