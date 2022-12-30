【美食速報】city’super開歐日式一站式餐飲購物餐廳　　自家法國魚子醬品牌＋法國時令生蠔

▲ city'super開設第二間餐廳。（圖片由餐廳提供）

新一年，即將有新餐廳進駐銅鑼灣時代廣場！ city’super第二家實體餐廳「iza’bis by city’super」將於2023年1月1日於時代廣場店內正式開幕，iza’bis by city’super將日本居酒屋（izakaya）及歐陸酒館（bistro）集於一身，以city’super從世界各地搜羅的原材料為食材，烹調出超過150道日本及歐陸佳餚美饌。

用餐過後，食客更可隨即到超市內選購一系列在餐廳享用過的獨家及推介品牌食材，回家複製美味，體驗在city’super獨有的「Buy & Dine」及「Dine & Buy」一站式餐飲購物概念。

餐廳指其地方設置「醇酒窖」，食客可以零售價+20%的價錢，品嚐到1,500款葡萄酒、清酒及烈酒。其中，重點推介的葡萄酒有Chateau de Lugey, Le Blanc des Cabanes,2020（港幣$384/瓶、$80/杯）。

▲ （圖片由餐廳提供）

食客亦可享受city’super聯乘法國百年歷史品牌Petrossian旗下生產線製作的頂級魚子醬，三款分別是Baeri（港幣$598/10克）、Ossetian（港幣$588/10克）及Amursky（港幣$568/10克）的鱘魚魚子，配以俄羅斯傳統迷你煎餅（Blini）及Charles Mignon Reserve Brut Premier Cru NV香檳一併享用。

餐廳從歐洲各地挑選了一共九款的時令生蠔，其中三款是由法國生蠔品牌Les Parcs Saint Kerber出產，餐廳烹調了四款醬汁配料，分別是歐陸式的乾蔥雪利酒香醋汁和海鮮雞尾醬汁，以及日式的水雲和醬油漬三文魚子。

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餐廳設有歐日海鮮選擇，如極上漁人冰鎮海鮮塔（港幣$998），內有北海道鱈場蟹腳、加拿大龍蝦、加拿大翡翠螺和北海道帆立貝等七款時令海鮮。以歐陸式的方式烹調處理，再配上新鮮檸檬汁或自家調製的海鮮雞尾醬汁。日式的烹調選擇就有雜錦海鮮蒸煮盛合（港幣$728），將廣島生蠔、扇貝、大蝦、和加拿大銀鱈魚等素材，一同放入日本製造的木製四方形木盒中，面層淋上清酒後就蓋上木蓋子，再用昆布湯在蒸爐上加熱。

食肉獸亦可以選擇日本山形縣產乙女A5和牛燒肉，上菜時和牛會放置在加熱至高溫的鐵板上，讓客人可以按個人喜好，將和牛烹調至他們喜愛的生熟程度。外，由於city’super與「山口畜產」直接合作，將產量稀少珍貴的A5乙女牛每月從日本山形縣獨家原頭採購，所以能夠提供分別是肉眼（港幣$388/150克）、西冷（港幣$388/150克）、牛柳（港幣$428/150克）和牛柳芯（港幣$448/150克）四大部位供食客選擇，另外有用肉眼或西冷部位製作的吉列日本山形縣產乙女A5和牛（港幣$588）。

店內亦設有熟成櫃提供自家製60日乾藏熟成的美國長期穀飼安格斯牛肉及澳洲M9+黑毛和牛肉，客人可按重量計算選擇他們喜愛的肉眼及西冷份量。非熟成的肉類選擇亦包括有美國頂級黑安格斯牛肉、澳洲有機草飼牛肉以及爐燒52安士澳洲草飼斧頭牛扒（港幣$1,280）。

餐廳表示招牌菜慢煮英國Daylesford有機雞（港幣$268）、慢煮英國Daylesford有機羊膝（港幣$388）和炕燒英國Daylesford有機豬扒（港幣$328）均使用獲得英國土壤協會The Soil Association全面有機認證的Daylesford Organic的農場出品。以戶外自由放牧方式飼養的動物不含基因改造、化學物質和抗生素。

iza’bis by city’super

地址：銅鑼灣時代廣場B1地庫

營業時間：上午11時至晚上10時

訂座電話：2917 7254

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責任編緝：蕭雅文