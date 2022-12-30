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【星級闊太】文詠珊由𡃁模始祖升呢做過億闊太　富豪老公陪Janice Man慶生【多圖】

娛樂 12:37 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

文詠珊獲富貴老公陪慶生。

曾被封「𡃁界女神」的文詠珊（Janice Man），於2019年下嫁富二代吳啟楠，事業心重的她拒做少奶，婚後長駐內地繼續努力幕前工作。

近日Janice Man由內地返港，昨日（12月29日）迎來34歲生日的她於社交平台分享慶生照，有富貴老公陪慶祝，Janice Man展現幸福笑容，這位闊太早前更於社交平台大晒豪宅內的衣帽間。

【明星豪宅】Janice Man由住公屋到成億萬闊太　文詠珊上海複式豪宅曝光【多圖】

JM踏入34歲。（取自instagram）

老公錫到燶

Janice Man於西九M+某餐廳慶祝生日，穿上粉色褸的Janice Man跟老公吳啟楠於生日蛋糕前拍照。

壽星女更收到一大束玫瑰花，生活富泰的Janice Man容光煥發，樣貌更勝從前。

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Janice Man生日超風騷

除有丈夫陪慶生外，Janice Man跟友人慶生，友人更為她準備「壽司蛋糕」和熊仔餅型的生日蛋糕。她更咬著玫瑰花擺甫士影相，十分風騷。

最新影片推介：劉穎鏇專訪

此外她更留言道：

又一年啦～
終於可以回來過生日！！
新的一歲～願生活風平浪靜 
接下來挑戰更多的新嘗試
希望快樂不止生日
感恩一切！

由𡃁模轉當演員

JaniceMan自小因家道中落，一家曾搬到梨木樹邨公屋居住，14歲便入行做Model賺錢養家。

之後，開始涉足電影兼簽約黎明旗下，由「𡃁模」轉型為演員。及至2014年她更轉戰內地拍劇，兩年後她於大型武俠劇《蜀山戰紀之劍俠傳奇》憑「蜀山小師妹」一角深入民心，成功開拓國內市場。

2019年下嫁富二代吳啟楠。（取自instagram）

丈夫家族顯赫

據知JaniceMan丈夫Carl家族顯赫，年紀輕輕已是iBanker才俊，擁不少物業，包括上水及半山獨立屋。

他亦曾跟前財爺的梁錦松共同創立醫療公司，盛傳擁有過億身家。

Carl的祖父吳華胥在政界舉足輕重，父親吳衛民開免稅店，大伯是前港區人大代表吳康民。

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【童話婚禮】文詠珊貼婚照回顧大日子　Janice Man感謝丈夫無聲支持【多圖】

收藏200多對鞋

JaniceMan不少於社交平台分享生活日常，除令其上海豪宅曝光外，亦展示了位處香港大埔比華利山的複式豪宅，當中包括超大型客廳、景觀極佳的天台以及豪華浴室等等，環境非常舒適。

而早前，JaniceMan於小紅書分享其收藏的200多對鞋，只見其衣帽間十分寬敞。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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