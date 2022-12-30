【親子好去處】誠品生活太古店7周年　舉辦工作坊+美食限時7折

誠品生活太古店7周年，將於2023年1月4日至9日推出抵玩親子手作活動，指定生活、工作實用好物商品更享7折起優惠、7倍積分增、7週年慶現金券等期間限定優惠禮遇！

更有來自歐洲的頂級生蠔專門店Cooley Oysters、木質禮品店原木主意、瘦身一族的甜點福星True Aspiration Bakery等5家新櫃在誠品生活太古店陸續登場，為生活增添滋味與清香，為過年做好充分準備！

▲ 頂級生蠔專門店Cooley Oysters,蠔場總公司亦榮獲愛爾蘭頒發的Origin Green的金色標記。(誠品生活提供)

▲ 志正烘焙工房多款美味又健康的糕點餅食，全部香港製造。(誠品生活提供)

於1月7日舉行的親子工作坊，包括福兔造型儲錢罐及Spin Art旋轉畫，為兔年儲好運！

Spin Art旋轉畫

運用轉盤旋轉的離心力，以動力將顏料在畫板上放射性流動。過程中可以選擇喜歡的顏色配搭，創造不同的線條形狀，製作獨一無二的Spin Art作品。（共14場）

地點：太古店1/F L115

收費：$250（原價$320）另送試堂一次

▲ Spin Art旋轉畫。(誠品生活提供)

兔仔黏土儲錢罐

工作坊寓教於樂：透過黏土及塗鴉創作，Dodo Artroom的導師將以TECO４大學習宗旨引導學生多角度思考創作，以黏土自製福兔造型儲錢罐，幫助孩子建立儲錢好習慣。爸爸媽媽也可一同參與，從旁取經，回家後用相同方式激發孩童創意！

場次：1月7日（５pm-6:30pm）

地點：G/F閱讀桌

收費：$248/兒童（成人同行，HKD50/成人。隨堂附送Cream + Sprinkle COCOA CUP $60換領券一張)

報名：Whatsapp 53955399（名額有限，額滿即止）

▲ 兔仔形狀的黏土儲錢罐。(誠品生活提供)