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【將軍澳新地標】跨灣大橋正式啟用　港澳信義會明道小學師生步行橋上欣賞美景打卡

親子 12:12 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

將軍澳跨灣大橋於日前正式啟用，港澳信義會明道小學一眾師生由學校浩浩蕩蕩出發步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋。

將軍澳跨灣大橋於日前正式啟用，成為將軍澳新地標。港澳信義會明道小學一眾體育校隊成員也湊湊熱鬧，深入認識社區，享用將軍澳最新設施，一起踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋。

最新影片推介︰

當天天氣宜人，大家精神抖擻，由學校浩浩蕩蕩出發步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，沿途一眾師生相談甚歡，在橋上欣賞美景，飽覽將軍澳跨灣大橋上的無敵海景，拍照留念，在橋上更回頭與學校師生揮手，場面惹笑。

師生十分享受此次活動，可揮灑汗水，多做運動之餘，對本區更有歸屬感。

 

撰文 : 廖秀怡 港澳信義會明道小學主任

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