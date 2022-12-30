【內地通關】高鐵列車1月3日起駛往內地　通關前3天將開放售票

▲ 高鐵列車1月3日起駛往內地，通關前3天將開放售票。（資料圖片）

政府宣布將於1月中前落實通關安排，而自2020年1月底停駛的廣深港高鐵料亦將恢復營運。港鐵過境鐵路總管張志強今日（30日）出席電台節目時表示，港鐵正準備恢復前往內地的站點，包括東鐵綫往羅湖及落馬洲、高鐵等。港鐵亦已與內地達成協議，在1月3日後會陸續重開高鐵列車，並將於通關前3天發售高鐵車票。

張志強指，港鐵已和國內達成協議，在1月3日後會陸續重開高鐵列車，按時間表駛往國內，讓整個鐵路系統和車長重新熟習安排，希望通關復運時服務暢順。他續稱，在政府公布通關時，復運前3天會開放網上或實體售票，但還要看政府何時公布通關日期，屆時會再有具體公布至於是否有限額，則要視乎班次及乘客購票狀況，並配合政府在開關時是否設限額。

東鐵方面，張志強則表示，在東鐵綫轉用9卡車後，客運並無減少，最繁忙時間班次約2分鐘一班，有信心開關時客運可回復至疫前水平。而根據疫情前客量走向，張志強指出本地客在早上繁忙時間，和過境客不太重疊，相信不會為本地市民帶來太大影響。他又稱，如有需要港鐵會就客流量作出調整，即使不能加密班次，亦會考慮在特定時間加入特別車。

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記者：黃穎津