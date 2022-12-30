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【2023農曆新年】Plastic Thing新春為食祭 　為食妹黃金蘿蔔造型亮相【內附詳情】

休閒消費 12:54 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

皇室堡X PLASTIC THING 為食妹天神祭帶來滿滿日本風情。（商場提供圖片）

在新的一年到神社參拜祈福，是喜愛日本的香港人熟悉的活動。今個新春，The ONE及皇室堡聯同「Whateversmiles x PLASTIC THING」於2023年1月7日至2月5日舉辦「The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭」，讓各位留港度歲之餘都可享受一個充滿日式新年氣氛的假期。

本地插畫家Plastic Thing筆下的系列角色如為食妹、Puffy、女神及光頭仔等一直人氣高企，各個角色搞笑幽默，作品更時常讓人忍俊不禁，其IG更擁有超過40萬粉絲追蹤，當中人氣最爆燈的要數以生命追尋美食的為食妹。

紛絲們切勿錯過由「Whateversmiles X PLASTIC THING」的獨家限量兔年周邊。（商場提供圖片）

新一年，為食妹以2.5米高的黃金蘿蔔造型坐陣「The ONE x PLASTIC THING為食神社」，加上最應景吸睛的簇新粉紅兔仔造型亮相「The ONE‧皇室堡 x PLASTIC THING 為食天神祭」，萌爆全場！

聯場更設有8大祈福熱點、「皇室堡x PLASTIC THING天神販賣機by Whateversmiles」 及「The ONE x PLASTIC THING『兔滿長肥』期間限定店 by Whateversmiles」，現場有超過15款限定兔年產品發售。

當中最矚目的必定是「特別版為食妹造型匙扣八達通卡」及「PLASTIC THING金運麻將套裝」。而今年除有「為食妹Tummy Fatty 3.0毛公仔」及「兔年為食妹毛公仔」外，Puffy、女神及光頭仔毛公仔都會隆重登場，更有一系列家品，粉絲切勿錯過！

The ONE 有女神御守利是封。（商場提供圖片）

此外，The ONE 及皇室堡特意推出 6 款兔年別注版周邊，各款產品獲PLASTIC THING核心人物加持，帶着任何一款做隨身物，來年必定幸福滿載。

成為 The ONE Club 會員，並於皇室堡消費滿指定金額即可換領 PLASTIC THING 達摩雙面揮春有食神御守利是封。（商場提供圖片）

農曆新年在即，作為粉絲自然不能少得 PLASTIC THING特意為The ONE及皇室堡分別設計的獨家限量版兔年利是封及賀年揮春，還有野餐墊及利是袋。

成為The ONE Club會員，消費滿指定金額即可換領女神及光頭仔加持的「有女神御守利是封」、「戀愛金運達摩雙面揮春」及由為食妹及Puffy搞鬼現身的「運氣滿滿擲彩虹野餐墊」。

為食妹造型的袋袋平安利是袋，可愛趣怪。（商場提供圖片）

另登記成為WINDSOR CLUB會員，並消費滿指定金額，即可換齊由為食妹及Puffy作主角的「有食神御守利是封」、「PLASTIC THING 樂滿兔年雙面揮春」及「袋袋平安利是袋」。禮品數量有限，先到先得，換完即止。

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