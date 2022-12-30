【藥物荒】止痛藥搶購潮一粒難求　脊醫教兩個應急方案

▲ 止痛藥搶購潮導致一粒難求，脊醫教兩個應急方案。

近日新冠肺炎疫情升溫，香港各大藥房再現止痛藥搶購潮，一盒必理痛價錢被炒至798元，可謂一藥難求。Facebook香港痛症教室就以此撰文，當痛症發作又買不到藥時，可以參考脊骨神經科醫生（註冊脊醫）何梖榮的應急止痛方案。

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以下為授權轉載全文：

很多人都有慢性的筋骨肌肉痛症，尤其是在寒冷的冬天就更易發作。不過近日止痛退燒藥又再陷入搶購潮，一盒止痛退燒藥要二百多元，而且總是斷貨。一旦痛症發作，藥又買不到，醫生一時三刻又看不到，脊骨神經科醫生（註冊脊醫）何梖榮有應急的止痛方案。

1. 飲水

肌肉超過一半都是水分，如果我們身體經常缺水，好像機器缺乏潤滑劑一樣，結果肌肉黏連在一起和變得繃緊（試想想牛肉乾和新鮮牛肉的分別，牛肉乾完全欠缺彈性）。如果本身該肌肉有勞損和傷患再加上缺水，本身已經繃緊的肌肉會更加繃緊，痛症會更容易出現或惡化。

另外關節之間有一些關節液，作用是令關節活動更暢順。如果身體欠缺水分，關節活動會因此受到影響，痛症也可能因此而出現。

就臨床所見，很多痛症患者如果飲水不足，痛症復元多數比較慢，而且痛的範圍也比較大，經常覺得全身肌肉繃緊。水份對人體的構造上和功能上很重要，請大家每天都多喝點水吧!

2. 熱敷

可用於慢性的痛症，如筋腱炎、關節炎、滑囊炎、肌肉緊張和僵硬的關節等。作用是令血管擴張（增加快局部血液循環），增加肌肉柔韌度、減少疼痛感覺、舒緩及鬆弛情緒、加快細胞的新陳代謝率從而加快復原速度。最理想是用可加熱的熱敷包（如微波爐加熱的熱墊），否則暖水袋、暖包都可以。熱療約15至20分鐘，每天約2至3次。留意熱敷時不要睡著，以免燙傷。

何梖榮脊醫話，如果痛症以上述方法未能緩解，或是痛症持續超過2個星期的話，建議盡快求醫，接受適切治療。

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文章獲《香港痛症教室》授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《止痛藥一粒難求💊 脊醫教路 👨‍⚕️兩個止痛應急方案》

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責任編輯：羅嘉欣