【男神保養】男星肖戰大變樣　3招貼地瘦身法甩33磅成男神

於2022「全球百大帥哥」排行19名的內地男星肖戰，近年於娛樂圈走勢相當凌厲，先後於多部大陸劇如《慶餘年》、《狼殿下》及《陳情令》出演要角，又於多個綜藝節目亮相，憑著帥氣的五官，成功吸納大量粉絲，成為中國頂流明星。不過，男神便曾透露自己亦曾經歷過「肥仔」階段，全靠後天努力，大減33磅，令五官頓變立體，才造就今日的自己。以下便是他瘦身的三大重點:

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重點1.控制熱量攝取

肖戰對每日飲食熱量是非常嚴格控制，除了戒掉重口味，高糖分、油膩或者辛辣的食物亦會儘量避免；日常主要進食

新鮮的蔬菜、水果，長時間下來除了令體內脂肪減少外，就連水腫問題也能一併改善，尤其臉部、四肢的浮腫問題也能獲得明顯的改善。

重點2.大量攝取水分

肖戰提醒大家一定要多喝「水」，而且水之外的飲品都不算在內。事實上喝水的好處甚多，除了能提高新陳代謝外，水分更能排走體內的有毒物質，皮膚也會跟著變得彈潤透亮。

重點3.堅持運動習慣

肖戰表示自己每週都會抽出時間運動，不管是上健身房或者居家訓練都可以，運動過程中除了能消耗多餘的脂肪外，體內水分的大量消耗也能讓身體再進一步攝取更多的水分，如此一來就能達到一個良好的循環，藉由流汗排出身體髒污，同時又喝進新的水分。

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責任編輯：羅嘉欣