【食用安全】網傳必理痛殘留體內5年？　專家拆解謎思

▲ 「必理痛」被炒賣。（陳靜儀攝）

受疫情影響，全城近日再掀起一股藥物炒賣潮，銅鑼灣有藥房將定價「必理痛」至$798一盒，成「天價」藥物。惟網上曾有傳言指：「一粒必理痛會殘留體內5年，有人經痛時服用必理痛，30歲就要洗腎。」台灣有藥師就指出，其實只要根據醫生或藥師的指示，正確使用止痛藥，大部分都屬安全。

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綜合台媒報道，止痛藥主要分為兩大種，一種是中樞止痛藥（如必理痛），另一種是非類固醇消炎止痛藥。其中必理痛為肝臟代謝，成人每24小時不得服用超過4,000毫克，並需至少間隔4小時才服用。習慣飲酒、有嚴重肝病或肝硬化，以及B型、C型肝炎患者應依照指示謹慎服藥。而慢性腎臟病患者，則應盡量避免使用非類固醇消炎止痛藥。

至於就「一粒必理痛會殘留體內5年」的傳言，台灣南投醫院藥師劉秀慧就曾表示，止痛藥如藥效維持在4至6個小時，即代表過了這段時間後，藥物在體內的濃度就會下降，而長效劑型的藥物，其藥效則會在體內殘留3至6天後，便會完全排除。

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責任編輯：羅嘉欣