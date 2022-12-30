【夫妻關係】老公冀新婚妻辭職照顧中風老爺　妻不滿欲離婚：我不是看護

▲ 35歲中女，新婚1年多，但3個月前老爺不幸中風，老公想她辭職照顧老爺。

做人老婆絕不容易，照顧家翁是份內事嗎？馬來西亞一名35歲女子，因不想做剩女，兩年前，透過姑姑介紹對象後，加上對方經營餐廳，是個事業有成的男人，於是相識半年，便答應丈夫求婚。兩人結婚1年多仍是蜜月期，3個月前，老爺不幸中風，老公要求她辭職照顧中風老爺，對於老公的要求，女子不滿想離婚，「我不是去給人做看護。」

最新影片推介：

該名35歲新婚女子與老公同齡，老公經營餐廳，是個事業有成的男人， 加上他沒有什麼奇怪的毛病，女子覺得這個男人靠得住。不過3個月前，因老爺不幸中風，作為獨生子的老公，需要照顧生意忙工作，想老婆請假幫忙照顧老爺，但中女不太想，更覺得夫妻關係走不下去，

我雖然也不是什麼事業型女性，甚至總在想著哪天可以蹲在家裡給老公養就好，所以我一開始並不抗拒放假幫他暫時照顧他的父親。

67歲的老爺康復情況不理想，目前必須坐輪椅，無法正常自理，所以老公每天要有人在家看管他，老公只是偶爾抽到時間在家裡陪伴，因此最後更勸女子把工作給辭了。

我沒有答應，因為心裡一直缺乏安全感，要是哪天他不要我了，我就一無所有嗎？

女子有感這年紀不能隨便做決定，所以她向丈夫提議，讓他請專業看護，反正他也負擔得起，老公雖然答應，但還是要她辭職在家。

他說他只有一個父親，母親不在多年，兩父子相依為命，他不能把父親交託給一個陌生的看護。

女子不願意做老爺的看護，她覺得老公沒有站在她的角度思考。他倆才結婚一年多，還在新婚蜜月期，卻莫名其妙的要從此在家看顧生病的老人。這不是她想像的婚姻生活，況且，她只是做了他一年半的媳婦，和他父親也不太熟絡。

這感覺像是娶我回家看老人的，不是嗎？那我還不如單身的好，樂得輕鬆。我也有父母，日後也要照顧，換著情況調轉，我不認為我丈夫願意這樣無條件照顧。

她越想越不對勁，她才35歲，要是老爺可以多活20年，她豈不是要把僅剩的青春都搭進去。

那我這婚結來幹嘛呢，一點都不幸福。但是，律師一直勸我好好的考慮，待婚期過了兩年再說。可是我很焦慮，我想嫁個人依靠，不是去給人做看護的。我該怎麼辦才好？

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳