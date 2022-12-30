【童年時代】重返成長地葵盛西邨感觸落淚　森美自爆抑鬱症從未斷尾

▲ 森美重返成長地，一時感觸落淚。

TVB特備節目《回家》第二集邀請了DJ森美回到成長地葵盛西邨，回憶湧上心頭，他一度淚崩，自爆抑鬱症從未斷尾，場面非常感人。

森美稱自己是葵盛西邨街童，成條邨都係「自己屋企」，森美父親任職消防員，小時候就讀聖方濟愛德小學以及名校聖士提反書院、喇沙書院和新亞書院等學校，會考以25分（1A5B）畢業進入中大。

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森美去到成長地，即時暢所欲言，大講自的頑皮史，更搞笑地分享了獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，他拿著新鮮出爐的雞尾包，起勢坐扁，並大談提升好味秘訣，令現場街坊笑至合不攏嘴。森美感嘆屋邨人情味濃，小時候更相當容易滿足: 「以前喺東村食意大利粉已經覺得快樂，依家你要去意大利先覺得快樂」、「最好味唔係雪條，而係呢度嘅人情味」。

▲ 森美回憶小時候在走廊踩單車的經歷，一時感觸淚崩。

而劇組都相當有心思，為每集嘉賓獻上「回憶小心思」，森美獲贈「金絲貓」，令回憶湧上心頭感觸落淚，原來森美小時候恨「金絲貓」恨到流晒口水，更與一班小朋友試玩，而森美重踏昔日玩樂之地時，提到自己在𨋢口位置踢波踩單車的經歷，忽然回憶畫面湧上心頭，本來一臉喜悅更突然間感觸落淚。

「金絲貓」其實是蜘蛛科生物，不織網而擅跳躍，通常顏色鮮艷，性兇猛好鬥，本名叫做「豹虎」，係八十年代小朋友的消閒玩物。

而森美在另一訪問中，就自爆自己的抑鬱症尚未斷尾，他接受「熊館」PHProductionHK熊仔頭訪問，他以過來人身份分享他患抑鬱症的經歷，仲反客為主訪問返熊仔頭。森美說：

容易抑鬱嘅人係最記得自己做錯嘅嘢，會忘記晒自己好嘅事！你要睇醫生喇！我有食藥…唔斷尾㗎！我覺得醫生講得幾好，你由冇事變有事用咗5、6年，咁你變番好要5、6年就緊㗎啦！

而森美在節目中都察覺「熊仔頭」有抑鬱症狀，而熊仔頭就坦言將會休息一段長時間，森美著對方去睇醫生：「抑鬱嘅時候無論你做咩都覺得唔快樂，實際上係你開心，做咩都開心……如果嗰件事大家都覺得好差，而你都感覺到嗰樣嘢係好嘅時候，你就係最好運嘅時候。」最後森美語重心長同熊仔頭講：「我希望你做番自己，唔好放棄自己嘅創作，你欠咗呢個社會，你欠咗你嘅followers，佢哋嘅精神食糧喺你度。」

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責任編輯︰王明芳