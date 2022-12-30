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【限航令放寬】李家超感謝員工積極與日方交涉　與航空公司保持聯繫避免安排混亂

社會 12:34 2022/12/30

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（馮漢柱攝）

因應內地疫情，日本早前宣布限制中港澳航班升降，只准許使用東京成田、羽田、關西、名古屋中部機場抵日。經港府召開緊急會議與日本代表見面後，日方放寬限航令，容許本地直航飛北海道、福岡等地，出發前7日內未曾到訪內地的港人不用核酸檢測。

行政長官李家超感謝運輸及物流局和經濟貿易辦事處一眾員工的努力，在過去兩天積極與日本民航局及日本駐港領事，就限制香港航班使用當地機場和減少航班的問題接觸及密切聯繫，全面反映香港實際疫情和表達相關限制對香港旅客所帶來的不便和負面影響。他續指，見到日本當局已撤銷禁止香港載客航班使用札幌新千歲、福岡和沖繩那霸三個機場的限制，容許來自香港載客航班在符合指定條件下，可使用上述3個機場。

李家超稱，很關心受影響市民的情況，已指示團隊繼續與日本當局保持聯繫，並為受影響及求助香港居民提供支援。政府會繼續努力與日本當局就事情表達特區政府的意見，運輸及物流局會與各航空公司保持聯繫，確保航空公司向受影響市民適當交代最新航班安排，避免引起混亂。

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責任編輯：陳麗娜

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