【新城勁爆頒獎禮2022】COLLAR未有受訪保錡喜獲個人獎　Jeremy成新人王Ian+Edan將出新歌

▲ MIRROR、ERROR和COLLAR齊出席《新城勁爆頒獎禮》。（梁樂欣 攝）

樂壇年度盛事之一的《新城勁爆頒獎禮》於昨晚（29日）舉行，人氣組合MIRROR、ERROR和COLLAR均有出席，並分別獲得不同獎項。

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COLLAR

COLLAR五缺三出席《新城勁爆頒獎禮》，Candy、Ivy So和So Ching均缺席頒獎禮。

COLLAR於頒獎禮上奪得「勁爆新人」，五女回到後台後只留下拍照，但未有回應記者提問便離去。

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▲ COLLAR。（梁樂欣 攝）

ERROR

ERROR四子奪得「勁爆組合」，成員吳保錡則奪得「勁爆新人」。對於齊齊獲獎，肥仔指：「以四隻樂壇奇芭來說，是有少許按耐不住的興奮。」193則預告會戴黑超去1月1日的《叱咤頒獎禮》，「相信會全晚沒獎，除非有天有個組合解體才有機會，4個人是敵不過12個人。」

被問到會否跟MIRROR合作增加獲獎機會，保錡指：「我們這些低級員工很難跟高級員工一起合作。」193說：「我們是明星之中的最低Level，很難跟最高Level合作，過多廿年可能可以。」

談到奪得新人獎，保錡表示：「很開心個人方面可獲得音樂獎項，是很好的打氣，希望明年繼續努力，推出跳唱歌。」

▲ ERROR。（梁樂欣 攝）

MIRROR

12子只有9人現身，Tiger、Alton和姜濤因健康問題而未有出席，AK笑言：「一定是他們萬歲，就算成績不好都應該由他們萬歲，因為他們才會有今次有9人版《Innerspace》。不過姜濤可以原諒，因為他已請了我們吃飯。」

Jeremy成新人王

Jeremy獲得「勁爆我撐新人」獎項，他答謝Unicorn，「多謝大家的支持，今年獲新人獎很開心，多謝11位兄弟。希望之後跟大家一起做更多音樂。」

談到Alfred讚Jeremy跳舞時有個很壞的單眼，他承諾：「我會努力做好最壞的一面。」其後又跟身旁的Jer來個「單眼Battle」，場面搞笑。

▲ MIRROR。（梁樂欣 攝）

Ian喜獲唱作獎

獲得「勁爆唱作人」的Ian分享得獎感受：「多謝大家，未來會有更多好的歌答謝大家。很開心是一個肯定，當初自己很喜歡寫歌，亦很喜歡唱自己寫的歌。」AK指：「開心又好、有信心都好，最重要是有心做好音樂。」Ian預告：「我一月又出歌。」

Edan讚爵屎

同樣即將推出新歌的Edan提醒大家：「12月31日會推出新歌，沒想到有粉絲猜對了歌名，很厲害，會考慮下如何獎賞他。」

記者：梁樂欣

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