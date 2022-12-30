【有排等】化學博士K Kwong分享HA GO排隊大法　親人剛中招要排34個鐘問診？

▲ K Kwong曾經今年中招兩次。（fb圖片）

今年兩度中招的化學博士K Kwong，原來曾經兩度使用HA GO醫管局預約遙距診症服務。不過近日確診數字屢破單日兩萬宗以上，究竟預約遙距診症要久候多長時間？

K Kwong今（30日）於fb發文建議「大家睇路」，憶述9月中中招時，用HA go 登記遙控睇症，只要等候2個鐘就有得睇。事隔3個月，12月中再中招時，用HA go 登記遙控診症，就要等24個鐘後。直到最近K Kwong親人剛中招，HA go竟然要等34個鐘後先有得睇。

HA go「預約遙距診症/指定診所」，是專為因較輕微感染徵狀，例如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，而需要獲得醫生診症服務的確診病人，預約及管理醫管局指定診所及遙距診症服務的診期而設的手機app功能。

「預約遙距診症/指定診所」手機程式24小時不停運作，預約介面上會提供實時診症名額狀況供病人參考，以進一步方便病人預約指定診所服務。有需要的病人只須下載「HA Go」，便可使用「預約遙距診症/指定診所」功能進行預約，當中年滿18歲的香港身份證持有人，可透過此功能預約遙距診症服務。

K Kwong在9月曾於社交網絡分享，指自己快測中招，並表示喉嚨痕癢但沒發燒，之後亦有分享在竹篙灣隔離的生活。

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責任編輯：吳卓峰