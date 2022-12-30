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【企圖詐騙】涉企圖詐騙選舉開支　前區議員曾錦榮押後明年初再訊

社會 12:37 2022/12/30

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被告曾錦榮。（梁錦麟攝）

前屯門區議員曾錦榮涉於2020年立法會換屆選舉中企圖詐騙選舉開支，遭廉署落案起訴1項作出提交虛假或具誤導性的選舉申報書的舞弊行為罪及1項企圖欺詐罪，今（30日）在東區裁判法院提堂，控方表示辯方提出答辯協商，由於需時考慮，申請將案件押後答辯，裁判官聽罷陳詞後，將案件押後至2023年1月9日答辯，另准被告繼續保釋。

被告曾錦榮（28歲），報稱前屯門區議員，被控於2020年9月29日，在選舉（即2020年立法會換屆選舉）中作出舞弊行為，在根據第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》第37條提交的選舉申報書內，作出明知或理應知道屬虛假或具誤導性的陳述。

他另被控於同日藉作欺騙，即向選舉事務處虛假地表示，他在2020年立法會換屆選舉（社會福利界）中招致選舉開支，即就2020年7月29日至9月28日期間僱用徐嘉俊為選舉助理所支付的8,000元，企圖詐騙而誘使選舉事務處支付8,000元的津貼，導致他獲得利益，或令選舉事務處蒙受不利或有相當可能會蒙受不利。

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記者：梁錦麟

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