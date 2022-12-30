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【援交劫案】涉少女援交劫案20歲男拒捕　攀爬大廈外牆逃走墮樓不治

社會 12:42 2022/12/30

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涉少女援交劫案20歲男拒捕，攀爬大廈外牆逃走墮樓不治。（資料圖片）

警方12月6及13日分別接獲兩名男子報案，指在尖沙咀區一酒店房間內被多名男子以手腳襲擊並劫去財物，犯人其後逃去。兩宗案件財物損失共約20萬元。警方其後拘捕4男3女，年齡介乎16至20歲，分別涉嫌行劫、串謀行劫及協助罪犯，相信他們為一個犯罪集團的主腦及成員，其中包括該名16歲援交少女。詳情即看：【下一頁

當中3名被捕男子及2名被捕女童，年齡介乎16至20歲，已被暫控合共兩項「串謀行劫」罪，案件將於今日（30日）於九龍城裁判法院提堂。另外2名分別20歲及17歲的被捕男子及被捕女童則已獲准保釋侯查，須於2023年1月中旬向警方報到。

另外，警方昨日（29日）在柴灣區一單位調查期間，發現一名20歲姓葉本地男子在該單位大廈外牆攀爬，其間懷疑失足墮下。該名男子昏迷被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。他亦涉嫌與上述的「串謀行劫」案有關。他其後於今日（30日）凌晨被證實死亡，死因有待驗屍後確定。

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記者：黃穎津

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