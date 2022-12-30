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【藥物荒】退燒止痛藥炒風不止　網上驚見撲熱息痛4位數字天價出售

食用安全 13:26 2022/12/30

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熱門 保暖大法 萬千星輝頒獎禮 星座2023 超市大搜查 陳奕迅 李啟言 兒童疫苗 MIRROR演唱會 靚太安樂窩

退燒止痛藥炒風不止。（陳國峰攝）

距離上一波搶購藥物潮不遠，另一波搶購熱潮又起。隨著確診數字回升，撲熱息痛等退燒止痛藥又再次供不應求，四處缺貨。然而，有一些仍有存貨的商家則以天價出售藥物，比原價高出數倍。除了藥房，亦有網民發現有人於網上轉售竟現4位數字一盒，非常誇張。

最新影片：

本港的單日確診個案數字不斷回升，每天以萬宗計算，情況令不少市民感到十分憂慮。近日藥物搶購潮又再次出現，市面有藥房以天價出售撲熱息痛藥物，平均亦索價10多元一顆，最誇張的更驚見$798一盒，比原價$138高出接近6倍出售。

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除了單一品牌遭炒賣外，亦有網民分享，指於網上購物平台上發現有其他的小眾品牌亦被炒賣至$3000一盒，另一名賣家更索價$5000。天價藥物引起網民的熱烈討論，有指平日這小眾品牌於藥房只是索價$0.5一粒，升幅令人震驚，引起熱烈討論：

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責任編輯：羅嘉欣

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