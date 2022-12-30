【打擊私煙】海關截查油麻地躉船　檢市值1億元私煙拘2船員

▲ 海關截查油麻地躉船，檢市值1億元私煙拘2船員。（黃傑偉攝）

海關今日（30日）表示，於今年12月20日反走私行動中，在油麻地截查一艘躉船，在躉船上3個貨櫃檢獲市值1億元私煙，行動中拘捕2名分別43及56歲男船員。

海關海域調查組處理高級督察蔡賢銘指，本月12日海關人員透過風險評估分析懷疑一艘躉船進行走私活動。同日上午約10時，海關人員展開行動，在油麻地錨地截查該艘躉船，在船上發現2名船員及3個貨櫃，當時海關人員發現貨櫃使用假號碼，船員亦採取不合作態度，未能展示載貨清單及貨櫃內貨品種類，關員打開貨櫃後發現大批不同品牌懷疑未完稅私煙。

海關海域調查組高級督察鄧家駿指，由於陸路口岸未完全通關，貨物多經由海路入口，走私集團窺準時機，多會於過年及聖誕假期將走私貨物輸港。經情報主導關員鎖定一艘懷疑走私躉船，並於12月20日展開行動，由於該艘躉船只盛載3個貨櫃，不符合成本效益引起執法人員懷疑，關員在貨櫃內檢獲市值1億元私煙，應課稅值7,000萬元，案件現交由海關稅收罪案調查科第1組跟進。

海關稅收罪案調查科高級調查主任葉立民指，行動中海關拘捕2名分別43及56歲男船員。除檢獲大批私煙外，關員在其中1名被捕人身上檢獲一個毒品吸食工具，亦檢獲外國牌子香煙，相信用作轉口用途。海關仍調查私煙來源及去向，案件仍調查中不排除稍後會有更多人被捕。

由於疫情緩和，海關相信走私集團趁聖誕及元旦補充貨源，海關會繼續從源頭打擊杜絕走私活動。今年至今，海關共檢獲7.51億未完稅私煙，市值20.7億元，應課稅值14.3億元，已超越去年全年約70%。

海關強調走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入及輸出未列倉單貨物，一經定罪可被判罰款200萬元及監禁7年。根據《應課稅品條例》，任何人處理、管有、售賣及購買私煙即屬違法，一經定罪可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關熱線2545 6182舉報私煙活動。

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記者：黃傑偉