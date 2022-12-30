【揚威海外】因聾啞父母而體會弱勢需要　港青設計視障家長BB車獲國際大獎

▲ 產品設計系學生何家俊（John），設計出一款專為視障父母而設的嬰兒車「Embrace」，以創意改善殘障人士的生活。（黃建輝攝）

為人父母甚艱難，作為五感俱全的家長要照顧嬰幼兒已絕非易事，視障家長則更是吃力。來自香港知專設計學院（HKDI）產品設計系的學生何家俊（John），本着以設計改善生活的理念，設計出一款專為視障父母而設的嬰兒車，更因而獲得知名德國紅點設計獎的概念大獎，以創意與實力揚威海外。

踏入設計領域前，John是賽馬會體藝中學的足球健將，DSE放榜後偶然接觸到產品設計，產生興趣，便決定報讀。而這款名為「Embrace」的BB車，則是John的FYP（Final Year Project）。「我被老師邀請參加學校的『資優設計工作室』，其中一個項目為『為幸福而設計』，藉設計幫助有特殊需要的社區。而那次的計劃便是與香港盲人輔導會合作。」

本身是波牛一名，也熟悉運動產品，故在與視障人士見面前，理所當然先預想自己會設計運動方面的產品。「記得那天有4位視障人士，我們輪着問他們問題，像是『希望有甚麼產品幫助到平日生活？』。而當時有一位視障媽媽，她告訴我自己很想要一部適合的BB車，因為市面上的BB車，設計上BB與使用者的距離比較遠，而且推着時難以觸摸到孩子，沒有安全感，所以他們大多只能使用孭帶，對視障父母來說不太方便。」

▲ HKDI 的老師們不斷就設計提供意見，並提供資金予 John 製作 testing model。（受訪者提供圖片）

入舖頭觀察市面產品

一聽之下，John即決定設計一款適合視障家長的BB車，雖然對於年輕小伙子如他，BB車就如另一個世界的事物。John笑言：「我覺得前期的資料搜集是整個project最難的部分！因為當時疫情比較嚴峻，走在路上，甚或公園，都很少見到有人推着BB車，所以我只能在網上找相關的影片看，或到商場店舖去看實物。」

一臉稚氣的他走進嬰兒產品部試BB車，意外地卻得到不少幫助。「那些sales都是媽媽級，我直接告訴她們因為要做功課，所以想了解一下，她們大多很好，讓我隨便看，更有些會向我介紹。」

了解過市面上的產品後，John隨即着手設計這款針對性的BB車。「那位視障媽媽說過因為看不清楚加上觸碰不到，所以沒有安全感，我便從拉近BB和使用者的距離入手。一開始我想到讓BB面向使用者，即BB向內，但那位媽媽說：『希望BB向外，可以看得更多。』所以便推翻了這個方案。」

▲ 這款嬰兒面向使用者的型號設計新穎，惟聽取用家意見後決定改回面向外。（受訪者提供圖片）

原來，大多數視力低或視力受損的父母只能看到3米以下的距離，而市面上嬰兒車由於車身較長、局限了他們的視綫，有礙使用者帶着嬰兒安全地行走。「Embrace」的設計便針對解決這個問題，重新調節嬰兒座位，讓座位更靠近使用者，亦用上更寬的軸距，讓家長的身體可以緊貼座位、縮短車身的長度，充分利用3米視綫、突破局限，讓家長可以有清楚的視野，確保嬰孩安全。

John亦特別升高嬰兒座位，使父母更輕鬆觸碰及聽到他們的孩子，瞬間知道嬰孩的狀況，添加親密感。

讓視障媽媽親身試用

「前前後後我做了很多個testing model，有不同的version，其中更有一款是不用手推，而是綁在腰上，以身體推動BB車前行。」John笑着續道：「那款的確很天馬行空，不過也真的做了個demo出來，你看見現在這一款，就知道那款不work喇！」

設計要達致能改善生活，先要以人出發、了解其需要，再構思、實驗到落實。而John製作出來的每一個testing model，都有讓那位視障媽媽親身試用，以得到真正用家的意見回饋。「她的意見就不似Tutor那麼設計性，而是提出她的感受。像是『這裏可不可以高一點？那邊如果可長一點就更好。』這一類更具體的意見。老實說她的意見幫了我這個設計很大的忙。」

▲ 為了得到真正用家的意見，John 讓視障媽媽試用每一個製成品。（受訪者提供圖片）

產品獲獎令John的老師、親友也與有榮焉，原來過程中父母也成了他的幕後功臣。「我父母是聾啞人士，對於日常生活中的限制、不便，他們比我更能體會，所以他們也有幫我試用。而且當時正值疫情高峰期，我很多時候都要在家進行，令家裏異常凌亂，他們的支持非常重要。」

內斂的John說到父母，坦言自己會選擇修讀產品設計，也是源自父母。「自小與父母一起生活，便很清楚殘障人士在日常生活上的限制和不便，甚至是一些日常必要的用品，也未必有針對他們需要的設計，所以當自己知道有『產品設計』這個科目，可以針對不同需要人士去設計時，便決定選擇這個專業。」

▲ John 專為視障父母而設的 BB 車「Embrace」，獲知名德國紅點設計獎的概念大獎。（受訪者提供圖片）

曾向父惡言不讓陪伴

過去曾經歷過反叛時期的John，直言曾向父母惡言。「我爸爸很支持我，幾乎我每場波都會來，坐在場邊看我比賽。但以前有段時期，自己脾氣暴躁，會叫他不要再來。」John說完即搔搔頭靦腆一笑指：「所以現在自己投身產品設計很好，脾氣變好之餘也更專注，能夠以自己所學幫助他們。」

作品「Embrace」為John奪得的德國紅點設計獎，亦為他注入強心針。他直言未來自己將會繼續循這個方向發展，以設計來改善生活，設計更多能提升殘障人士生活質素的產品。John為BB車取名「擁抱」，寄託了視障父母對嬰兒的關切和愛，也像是他對共融社會互相擁抱差異的願景。

▲ John 感謝父母在設計、製作 BB 車期間給予支持和意見，讓他順利完成作品。（受訪者提供圖片）

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